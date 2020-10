Soud ve Vídni poslal na 20 let do vězení uprchlého Slováka s rakouským občanstvím, který byl slovenským soudem již dříve odsouzen k dlouholetému trestu za objednávku vraždy. Svou ženu chtěl zabít odpálením kilogramu TNT! Životem za to zaplatil jiný nevinný člověk.