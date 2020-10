Šokovaní kolemjdoucí si mohli na ulici hlavu ukroutit. Po asfaltu si vykračoval muž v krví pomazaném žlutém triku s obrovskou sekerou na rameni. Mnozí nevěřili vlastním očím, když identifikovali, co nese v druhé ruce. V ní totiž za husté kadeře držel krvavou ženskou hlavu. Muž mířil na policii. Šel se udat za vraždu své manželky a její hlavu si vzal s sebou. Asi aby mu věřili.

Od místa činu to na policii měl přes 2 kilometry. Po celou cestu ho na ulicích města Baber v indickém státě Uttarpradéš nikdo nezastavil. Na stanici podle indických médií poté prostál 15 minut, než ho sloužící směna nahlásila svým nadřízeným. Tenhle případ totiž evidentně vyžadoval vyšší šarže.

Kinnar Yadav (40) vypověděl, že chtěl původně zabít Ravikanta Kanta, o kterém se domníval, že je mu s ním jeho žena Vimla (†35) nevěrná. Že s ním má „něco mít“, vražedníkovi o něco dříve řekli sousedé. Kinnara možná nevěra tak rozlítila, že když se vrátil v pátek z pochůzky po městě a spatřil manželku v přátelském rozhovoru se sousedem, začal běsnit.

Sousedé, kteří s klepy o nemanželském milostném životě jeho ženy přišli, by asi byli méně sdílní, kdyby tušili, jakým úděsným způsobem s jejich zprávami Kinnar naloží. Soused v rozhovoru s Vimlou podle policie zrovna vykládal, že by si rád pořídil býčka, a ona mu dávala nějaké tipy, kde by ho mohl sehnat.

Kinnar ale v muži viděl jen možného milence, který mu leze za ženou, a vrhl se na něj. Sekera ho vážně zranila, ale podařilo se mu před patologicky žárlivým manželem prchnout. Nyní podle Daily Star leží v nemocnici a jeho stav je stabilizovaný. Kinnarovi ale odehnání domnělého soka nestačilo. Zbraň obrátil proti své ženě. Zabil ji a pak jí odsekl hlavu.

Kinnar má s manželkou dva syny Bhagata a Prahlada. Ani jeden v době, kdy k žárlivé scéně a vraždě jejich maminky došlo, nebyli doma. Muž už byl obviněn z vraždy a vyšetřování pokračuje.