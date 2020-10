Obrovskou tragédii vyšetřuje policie u bavorského Landshutu. Dva chlapci, bratři (†13 a †17) zemřeli pod koly vlaku! Spěchali na vlak do školy, vkročili do kolejiště a jiný vlak je srazil. Tragédii přihlíželo několik dalších dětí, postarat se o ně musel krizový tým.

Dva školáky, bratry ve věku 13 a 17 let, usmrtil v úterý ráno u bavorského Landshutu vlak. Chlapci spěchali při cestě do školy na železniční spoj a vkročili do kolejiště přes zavřené závory. Tragédie měla mnoho očitých svědků, včetně dalších školáků, informovala agentura DPA.

Bratrská dvojice chtěla podle policejního mluvčího ještě stihnout vlak stojící ve stanici Bruckberg. Na železničním přejezdu je však v plné rychlosti srazila regionální souprava. O otřesené svědky nehody z řad cestujících a příbuzné chlapců se na místě postaraly krizové týmy. Podle DPA se nedá odhadnout, kolik lidí nehodu vidělo.

Starosta Bruckbergu řekl, že pro obec je to „černočerný den“. Mnoho žáků, kteří byli svědky nehody, bylo podle něj ošetřeno na místní hasičské stanici.

Na místě zasahovala přibližně stovka policistů a dalších sil. Ani pro ně nebyla dnešní nehoda podle mluvčího policie "ničím běžným" a měli k dispozici psychologickou pomoc.

Provoz na úseku trati mezi Moosburgem a Landshutem byl obnoven krátce před polednem. Do té doby dráhy zajišťovaly náhradní dopravu autobusy.