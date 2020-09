Už zbývalo jen dokončit izolaci domu a rozsáhlá rekonstrukce by byla u konce. Místo toho zbyla z domu jen hromada trosek, mezi kterými skončily i všechny jejich věci. Halda suti zůstala na místě. Odklidit ji nesmí.

V liberecké čtvrti Františkov se minulý týden odpoledne utrhla a zřítila nosná zeď rodinného domu. Čtyři lidé, kteří v tu dobu byli uvnitř, naštěstí stačili uniknout a nikomu se nic nestalo. Dům, s jehož rekonstrukcí právě rodina mířila do finiše, museli strhnout k zemi.

Brzo poté, co se zbortila jedna z nosných zdí, rozhodli přivolaní statici o neprodlené demolici budovy. Ta probíhala za pomoci těžké techniky až do brzkých ranních hodin. „Je to neuvěřitelné neštěstí. Ten stroj odlupuje kusy domu jako kdyby byl z papíru,“ popsala jedna z očitých svědkyní demolice.

Poslední věc a bylo by hotovo

Ještě před pár dny se rodina se dvěma dětmi těšila na to, že již brzo budou mít hotovo a budou mít konečně klid. „Maminka s mladými koupili barák, vzali si na něj hypotéku, nechali udělat novou střechu, odpady, elektřinu, zkrátka všechno. Před pár dny měla paní narozeniny, seděli a říkali, že poslední, co je čeká, je udělat izolaci kolem domu. Najali si na to firmu, ta firma obkopala celý dům kolem dokola a teď koukáme na tu zkázu,“ popisovala v den zkázy svědkyně ze sousedství situaci rodiny, jejíž dům se právě sunul k zemi. Dnes je rodina bez domova, nemohli si odnést ani své věci. Jen díky pomoci sousedům mají nyní střechu nad hlavou.

Video Demolice domu v Liberci - Veronika Slavíková

Na místě, kde před několika dny ještě stál dům, navíc zůstává obrovská hromada suti. Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka je to proto, že statik zakázal s ní jakkoliv nakládat, vyšetřování stále běží.

Kdo za to může?

Případ prověřují kriminalisté pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. „Ať už výše škody nebo důvod sesuvu zdiva, který vedl k následné demolici domu, je předmětem vyšetřování,“ řekl Aha mluvčí policie Vojtěch Robovský. Podle jedné z teorií šlo o chybu při stavebních pracech, které narušily statiku domu.

Poslali jim už půl mega!

Na pomoc rodině libereckého strážníka Milana byla založena sbírka. Město do ní přispěje 200 000 korun. „V podobně svízelné situaci se někdy může ocitnout kdokoliv z nás. Sám za sebe jsem už v pátek na transparentní účet poslal 10 tisíc korun,“ řekl primátor.

Na transparentní účet poslalo peníze přes 500 lidí. Obrovskou vlnou solidarity se zatím podařilo vybrat téměř půl milionu korun.