Studená fronta, která by měla o víkendu dorazit do Česka, odstartuje topnou sezonu. Zatímco v minulých letech se zpravidla začínalo s vytápěním nejdříve na západě Čech a ve vyšších polohách a výjimkou nebylo ani přerušení vytápění po nástupu babího léta, letos bude vytápění zahájeno celorepublikově prakticky zároveň. ČTK to řekl mluvčí Teplárenského sdružení ČR (TS ČR) Pavel Kaufmann.