Tragédie se stala v pátek odpoledne v obci Ostrov na Karlovarsku. V tamním skateparku zemřela teprve dvanáctiletá dívka! Ta se svými dvěma kamarádkami se měla podle informací TN.cz dostat dírou v plotě do areálu a zapálit molitan, jímž je vycpáno doskočiště ramp. V následném ohni uhořela!

Do skateparku v obci Ostrov nad Ohří na Karlovarsku se vyrazily pobavit tři školačky. Do areálu se měly dostat dírou v plotě a bavit se u jedné z ramp. Nicméně zábava skončila obrovskou tragédií. Kamarádkám se údajně podařilo zapálit molitan, jímž je vyplněno doskočiště u ramp. Šílený Zdeněk K. (52) upálil i svého syna, exmanželku a tchyni: Rodinu žháře pohřbili až poslední Dvěma dívkám se před plameny podařilo utéci, poslední však ne. „Ve skateparku v Ostrově došlo dnes po 17. hodině k požáru, při kterém bohužel zemřela nezletilá dívka. Přesné příčiny a okolnosti této tragické události jsou předmětem dalšího šetření kriminalistů," uvedli policisté na Twitteru. Školačce mělo být pouhých dvanáct let. Na Karlovarsku byla prý na prázdninách, podle serveru E-Karlovarsko.cz pochází z Chomutova. Jaké okolnosti tragédii předcházely, zjišťuje policie.

Podle našich informací má být při nevhodných podnebných podmínkách skatepark zamčený, aby se uvnitř nikdo například nezranil. Park měl být zamčený i dnes a děti se do objektu měly dostat překonáním plotu. Podle starosty Ostrova nad Ohří Jana Bureše byl ovšem skatepark otevřený a na místě bylo více dětí! Dvanáctiletá holčička tak uhořela svým kamarádům patrně přímo před očima.