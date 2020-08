K otřesnému požáru došlo v Bohumíně nedaleko Ostravy 8. srpna, od té doby událost stále hýbe republikou. Při žhářském útoku tehdy připravil Zdeněk K. (54) o život celkem jedenáct příbuzných, podle policie po svém bestiálním činu plánoval v autě spáchat sebevraždu.

S odříznutou únikovou cestou – pachatel oheň založil u dveří – a s rychle se šířícím smrtícím živlem za zády začal boj o život celkem patnácti účastníkům rodinné oslavy. Šest příbuzných podniklo zoufalý pokus o záchranu skokem z okna – nikdo z nich pád z 11. patra nepřežil. Pět osob v bytě uhořelo. Několika lidem se podařilo přelézt na sousední balkon a zachránit se.

Od 14 hodin vyprovodilo na poslední cestu odhadem 60 smutečních hostů Lenku (†30), malého Dominika (†8) – tedy budoucí snachu žháře a jeho vnuka – a také Nicoly (†17). Do zaplněné Velké síně ostravského krematoria na Ústředním hřbitově dorazil i Nicolin přítel Jakub (20), který s ní čekal dítě. Dívka zemřela po pádu z okna, Jakub se zachránil riskantním skokem na sousední balkon.

Pohřeb se nesl ve znamení bílé barvy. Záplava bílých květů, mezi dvěma bílými rakvemi byla jedna menší, v ní ležel malý Dominik. Na úvod ceremonie se sálem rozezněla píseň Halleluja. Lenčina partnera Lukáše (†30) s jeho rodinou nepohřbili. Už na parte chyběl. „Rodina Žanety se prostě stará o své dcery a jejich děti,“ řekl Blesku přítel rodiny.

I ve Starém Bohumíně se v pondělí po poledni loučili pozůstalí se svými milovanými – s Lukášem B. (†32), Lucií B. (†37) a malou Melanií B. (†11). Pohřbu se zúčastnilo kolem stovky smutečních hostů.

Lukáš byl milovníkem tance break-dance, s Lucií by na konci srpna slavili páté výročí sňatku. Místo toho jim zarmoucená rodina strojila pohřeb. „Je to veliká hrůza toto, co se stalo. Jak se to mohlo stát,“ ptali se před smuteční síní.

Na věncích stály dojemné vzkazy: Vzpomínáme a máme vás rádi nebo Nikdy nezapomeneme. Pláč a smutek přítomní vyjadřovali více než hodinu před samotným obřadem, který si rodina přála mít čistě za zavřenými dveřmi a bez veřejnosti.

„Milovali jsme vás a navždy budeme milovat. V slzách, bolesti i trápení. Osud nás nečekaně rozdělil a my jsme vám nestačili říct, že život s vámi byl krásný,“ stálo vedle fotky obětí na smutečním oznámení.