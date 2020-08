Někteří lidé se do kamer i na sociálních sítích nerozpakovali kritizovat práci hasičů při jejich zásahu u tragického požáru v Bohumíně. V pondělí ale jedna z nehlasitějších kritiček „vzala zpátečku“ a opět do kamery se omluvila za svoji neuváženou kritiku bojovníků s ohněm.

Sobotní tragédie v Bohumíně, při níž uhořelo šest lidí včetně tří dětí a pět lidí se zabilo skokem z hořícího bytu, hýbe Českem. Zdeněk (54) byl obviněn z vraždy, když podpálil byt, kde zrovna byla kvůli oslavě shromážděna část jeho rodiny, sousedé z domu a známí.

Co se dělo před požárem? Pili už od oběda, pak se ozvaly rány! To byla teda rodina, vypověděl jejich soused

Muž přivodil krutou smrt svému synovi, vnukovi, snaše i exmanželce. Právě spor s bývalou ženou pachatele měl být údajně motivem. Událost měla mnoho svědků, někteří viděli na vlastní oči skákat oběti z okna. Hasičům se oheň podařilo zcela zlikvidovat po dvou hodinách. A právě hasiči se stali veřejným terčem kritiky některých lidí. Požárníci však pochybení při zásahu odmítají.

Požár v Bohumíně: Šokující video zachytilo marné pokusy obyvatel domu o záchranu!

Nejhlasitější stěžovatelkou se stala jedna ze svědkyň otřesné události Karin Šípková. Ta hasičům v rozhovoru pro Českou televizi lála za to, že podle ní byl jejich zásah pomalý. Hasiči se však opírají o tvrdá data, která potvrdil i ministr vnitra Jan Hamáček. Podle nich vyjeli minutu od nahlášení a za cca pět minut byli na místě: „Ale to už z oken šlehaly plameny a požár zachvátil celý byt,“ jak uvedl HZS Moravskoslezského kraje na svých facebookovém stránkách. Lidé začali skákat jen šest minut nato.

„Požár byl v době příjezdu první jednotky na místo již natolik rozšířen, že i přes okamžitou přípravu a nafukování záchranné seskokové matrace se pět osob pokusilo zachránit skokem z okna dřív, než se matrace stihla nafouknout,“ uvedli hasiči.

Tragédie u Soběšína: Na Sázavě našli těla Leoše i Samuela

Na sociálních sítích se rozjel kolotoč obviňování hasičů z laxního přístupu a v opačném gardu vášnivé hájení jejich práce. Symbolickou tečku za největšími dohady udělala právě paní Šípková. V pondělí v rozhovoru opět pro Českou televizi vzala svá nespravedlivá slova zpět. A omluvila se za ně.

„Chtěla bych se všem hasičům zasahujícím v domě omluvit. Viděla jsem video a už vím, že jsem se strašně mýlila. Zásah byl opravdu rychlý a nebýt profesionality hasičů, mohlo to dopadnout ještě daleko hůř. A za to jim patří velké díky,“ řekla do kamery.

Dva partneři zavražděné starostky: S jedním souložila na věži, druhý se doznal k její vraždě

Celá tragédie je nyní ještě ve fázi vyšetřování. Dokonce i hasiči připravili rekonstrukci svého zásahu. „Máme na místě dvě výškové techniky, jednu automobilovou plošinu, jeden automobilový žebřík a postavíme je na místa, kde při zásahu stála, abychom mohli zhotovit dokumentaci k připravované analýze,“ řekl pro ČT mluvčí moravskoslezských hasičů Lukáš Popp.