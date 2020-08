Tragédie, která se odehrála před čtrnácti dny v Bohumíně, zasáhla celé Česko. Při požáru v jednom z tamních bytů zemřelo 11 lidí. Požár měl založil Zdeněk K. (54), který před bytem rozlil hořlavinu a vše pak zapálil. K činu se již doznal. V bytě se konala rodinná oslava, na kterou neměl být Zdeněk pozván. Při požáru zemřel i jeho syn.

V ohni zahynula zemřela i sedmnáctiletá Nikola, která byla v osmém měsíci těhotenství. Se svou láskou Jakubem (20), který se dokázal zachránit skokem na sousední balkón, čekala dcerku, kterou chtěli pojmenovat Isabelka. „Stál jsem před vstupními dveřmi a to byly mikrosekundy, co začal téct benzin a vše začalo hořet,“ uvedl Jakub pro Českou televizi.

Osudné podklouznutí

„Na té římse mi podklouzla noha. Rozběhl jsem se, všechno pálilo… Nedokážu si představit, že jsem něco takového dokázal. Nás tam bylo patnáct lidí, s mojí nenarozenou dcerou šestnáct,“ dodal muž.

Popálená Nicolka v zoufalství skočila z balkónu, aby unikla plamenům. Její smrt viděla Kateřina Mirgová, která byla její spolužačkou. „Neměli šanci. Bylo to strašně rychlé. Vidět padat z takové výšky hořícího člověka, to je hrozný zážitek. To budu dlouho vidět před očima. Navíc to byla moje spolužačka,“ uvedla s tím, že se před smrtí lidé objímali a loučili.

S tragicky zesnulou mladou nastávající maminkou se rodina rozloučí v pondělí. Dojemné parte zmiňuje i nenarozenou dceru Isabelku.

Nenarozená Isabelka

„S velkou bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a kamarádům, že nás dne 8. srpna 2020 navždy opustily naše milované Nicolka G. a nenarozená Isabelka G.,“ je uvedeno na smutečním oznámení, na němž je fotografie ultrazvuku.