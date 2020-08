Muže, který má na svědomí 11 lidských životů, zadrželi po šíleném žhářském útoku v Bohumíně strážníci. Ti přijeli k paneláku, ze kterého šlehaly plameny a z balkonu v 11. patře skákali lidé, jako první. Na místě si všimli podivína s popálenýma nohama i rukama a zajistili ho. Byl to Zdeněk K. (54), který se jim k podpálení bytu přiznal, na soudní proces čeká ve vazbě.

Osudného sobotního dne měli službu strážníci Jiří Látal a Radomír Olšák. Ti přijeli na místo tragédie pár minut před 18. hodinou.

„Kluci tam byli do minuty. Ten člověk vycházel ze zadního vchodu toho domu a pak postával u jednoho z aut. Měl vlastně ohořelé ruce a nohy. Na místě se jim přiznal, že ten byt zapálil. Oni ho zadrželi a dali mu pouta. Zajistili jsme u něj ten zapalovač, kterým to měl údajně zapálit,“ uvedl pro Polar.cz ředitel MP Bohumín Roman Honysz.

Volno odmítli, šli pomáhat

Jeden ze strážníků žháře hlídal, druhý se zapojil do záchrany lidí. „Pomáhal hasičům z té druhé strany, kde nafukovali ten záchranný vak,“ dodal ředitel strážníků. Poté, co k paneláku dorazila republiková policie, si žháře Zdeňka K. od strážníků převzala.

délka: 02:40.36 Video Úterní večerní pieta v Bohumíně Michal Charbulák

Šílená tragédie, při které vyhaslo 11 životů, otřásla i zkušenými strážníky. Jejich šéf jim nabídl volno. Toho ale nevyužili, hned druhý den pomáhali ve vyhořelém paneláku znova…

Mohl utéct nebo udělat další hrůzu

Právě díky cvičenému oku strážníka Látala a Olšáka, kterým neušlo prapodivné chování muže, byl žhář hned zadržen. Zabránili tak možnému útěku pachatele i možnému opakování trestné činnosti. Právě tyto dvě obavy totiž zmínil soudce Okresního soudu v Karviné jako důvody pro uvalení vazby.

délka: 00:57.68 Video Zdeňka K. (55) přivezla k soudu sanitka v doprovodu policejní dodávky Michal Charbulák

„Soud plně vyhověl mému návrhu a vzal obviněného do vazby, a to z obou vazebních důvodů. Odůvodnil to hrozbou vysokého trestu i obavou z opakování trestné činnosti,“ uvedl dozorující žalobce Michal Król.

Policisté útočníka v pondělí obvinili z vraždy a obecného ohrožení. Hrozí mu až výjimečný trest včetně doživotí.