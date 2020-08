Zpět

Někteří nájemníci domu v Bohumíně na Karvinsku, kde při sobotním požáru zemřelo 11 lidí, už se do svých bytů nechtějí vrátit. Město jim zajistí náhradní bydlení. Dům by do středy mohl být napojen na vodu i elektřinu. Kompletní oprava ale potrvá několik měsíců. Škody jsou několik milionů korun.