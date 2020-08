Skatepark v Ostrově nad Ohří byl otevřený a volně přístupný, dopadová jáma - zvaná foam pit - u jedné z ramp však byla znepřístupněna, aby do ní nikdo nemohl.

Děti si ale cestu dovnitř přece jen našly - škvíru 30 cm širokou a 4 metry dlouhou. Tou se protáhly dovnitř a začaly dovádět v „bazénku“ plném kostek z molitanu, které za běžných okolností tlumí pády sportovců trénujících salta a přesné dopady.

Po chvíli jedna z dívek vytáhla zapalovač. „Viděl jsem plamen. Sfoukl jsem jí ho a s kámošem jsme se zvedli, že vylezeme ven, protože se nám to nelíbilo. Jenže ona znovu škrtla, plamen už byl teď větší, a vše hodila do rohu. To už jsme neuhasili,“ řekl jeden z chlapců.

Když z molitanu vyšlehly plameny, pomohl J. z ohnivého pekla zachránit pět svých kamarádů. „Chytil jsem je za zadek a rukama je strkal do té mezery," popsal.

Oheň se ale velmi rychle šířil. „Stál jsem na hořícím molitanu, a když jsem strkal ven toho posledního, začala mi hořet bota. Rychle jsem ji uhasil a jako poslední mazal ven,“ řekl Blesku J. Tady zjistil, že jedna z dívek se v mezeře zasekla. „V jedné ruce držela mobil, v druhé klíče. S klukama jsme jí podávali řídítka od koloběžky, aby se chytla,“ dodal J. Jenže dívka se už z plamenů nedostala.

„Nemohla ven, i když ji kluci tahali. Začaly jí hořet vlasy, kraťasy a nadýchala se kouře, spadla zpátky do molitanu a uhořela,“ popsal V. (12). V sobotu u vypáleného foam pitu vzniklo pietní místo, lidé tam začali nosit svíčky, na plotě kolem atrakce se objevila fotografie uhořelé dívky.

Foam pit skončil

Skatepark byl v době tragédie otevřený, ale atrakce foam pit byla zavřená a uzamčená. „Děti tam neměly co dělat. Je to veliké neštěstí, co se stalo. Tuhle atrakci opravovat nebudeme, úplně ji zrušíme. Všude, kde je teď dřevo, to nahradíme betonem,“ řekl starosta Ostrova Jan Bureš. „Vzhledem k věku dívky a s ohledem na její rodinu nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.