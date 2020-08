Hloupý dětský nápad stál život školačku (†12) v Ostrově na Karlovarsku. Devět dětí vlezlo ve skateparku do molitanového doskočiště. Dívka (12) po chvíli škrtla zapalovačem a z hry se stal boj o život, při kterém uhořela jedna z nich. Úniková cesta široká pouhých 30cm ji uvěznila v ohnivém pekle.

Skupinka devíti kluků a holek vyrazila v pátek do zdejšího skateparku. Ten byl otevřený, ale jedna z atrakcí, foam pit - doskočiště naplněné molitanem, byla zamčená a nepřístupná. Děti odstrčily střechu a asi 30 cm širokou mezerou vlezly dovnitř. V prostoru připomínající „bazén“ pak skotačily na molitanech.

Škrtla zapalovačem

Jedna z dívek ale vytáhla zapalovač a škrtla. „Viděl jsem plamen. Sfoukl jsem jí ho a s kámošem jsme se zvedli, že vylezeme ven, protože se nám to nelíbilo. Jenže ona znovu škrtla zapalovačem, plamen už byl teď větší a vše hodila do rohu. To jsme už neuhasili,“ řekl J. (13). Molitany se okamžitě vzňaly a všech devět dětí se ocitlo v pasti.

Zasekla se v mezeře

Jediná úniková cesta z plamenů vedla ve výšce jednoho a půl metru jen velice úzkou škvírou - pouhých 30cm. Nastal zmatek. Všichni se snažili dostat ven. Jedna z dívek ale v mezeře uvízla. „Nemohla ven, i když ji kluci tahali. Začaly jí hořet vlasy, kraťasy a nadýchala se kouře, spadla zpátky do molitanu a uhořela,“ popsal V. (12).

Na místě hoří svíčky

K tragédii vyjely ihned dva vozy záchranky. „Na místě už nebylo možné pomoci,“ uvedl mluvčí záchranky Radek Hes. V sobotu u hradby skateparku děti i dospělí zapalovali svíčky a pod fotografií zemřelé dívky vzniklo pietní místo. „Je to obrovské neštěstí, co se stalo. Skatepark byl otevřený, ale foam pit byl uzavřený a zamčený,“ řekl starosta Ostrova Jan Bureš.

Video Při požáru na Karlovarsku zemřela 12letá dívka. - Miloslav Novák

Co řekla policie

„Mohu potvrdit, že v areálu skateparku došlo k požáru, při němž zahynula nezletilá dívka. Přesné příčiny a okolnosti jsou v šetření kriminalistů. Vzhledem k věku poškozené a s ohledem na její rodinu nebudeme k případu poskytovat žádné bližší informace,“ řekl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Co je to foam pit (pěnová jáma)?

Je molitanové doskočiště, do kterého se dá bezpečně padat při tréninku triků. Jde o prostor, podobný menšímu bazénu, který je vyplněn měkkou pěnou, nejčastěji molitanem. Foam pit využívají sportovci zabývající se freestyle lyžováním, snowboardingem, inline bruslením a dalšími sporty, u kterých je lepší trénovat složité triky nejdříve nanečisto.