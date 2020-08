Kdyby za tímto příběhem nestála lidská tragédie, měl by nyní opravdový happy end. Nezletilá maminka Dáša (14) z Ruska byla propuštěna z porodnice, kde přivedla na svět zdravou holčičku. S otevřenou náručí a kyticí ji přivítal její přítel a nevlastní tatínek dítěte Ivánek (10).

Netradiční rodinka vypadá spokojeně. Z narození dívenky má radost i Dášina máma, která je odhodlána dceři s výchovou pomáhat do poslední chvíle. Sama na tom ale není dobře. Má totiž nevyléčitelnou formu rakoviny a není si jistá, kolik času jí ještě zbývá. Krkavčí matka nabízela dcerku (9) na sex pedofilům: Oblékala ji i do Playboy kostýmku

Příběh Dáši obletěl doslova celý svět. Před necelým rokem tehdy třináctiletá dívka prohlásila, že otěhotněla se svým kamarádem Ivánkem, kterému je teprve 10 let. Jenže poté, co chlapec podstoupil lékařskou prohlídku, se zjistilo, že otcem být rozhodně nemůže.

Šokující odhalení

Dosud se mu totiž netvoří spermie. „Zkontrolovali jsme laboratorní výsledky třikrát, takže nemohlo dojít k žádnému omylu. Nemůže mít spermie. Je stále dítě,“ prohlásil veřejně doktor. Dáša pak šla s děsivou pravdou ven. Přiznala, že byla znásilněna starším chlapcem. Dívku (†13) znásilňoval 4 roky otec: Při porodu jeho dítěte zemřela

„Je to pro mě bolestivé, dlouho jsem se přes to nemohla přenést a zanechalo to bolest v mé duši. Byla jsem znásilněna,“ prohlásila. Policie po něm vyhlásila pátrání, ale dosud se sexuálního násilníka nepodařilo dopadnout. Novopečená maminka má proto strach.

Ivánek bude pomáhat s výchovou