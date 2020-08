V izraelském resortu na břehu Rudého moře ve městě Eliat mělo uprostřed srpna dojít k hromadnému znásilnění teprve 16leté dívky. Ta se v areálu pohybovala spolu se svými kamarády a kamarádkami a zabíjela čas, nikdo z nich na hotelu nebyl ubytovaný. Protože mladí hodně pili, stalo se, že v určité chvíli si dívka potřebovala odskočit na toaletu.

Byla pozvána do jednoho z pokojů, aby vykonala potřebu tam. Když podle obžaloby osazenstvo vidělo, že je ve velmi podroušeném stavu, využilo situace a muži dívku začali znásilňovat, napsal Daily Star s odkazem na místní média. Cítili se tak jistí, že dokonce dveře na chodbu nechali otevřené. Dívčini kamarádi v teenagerském věku, kteří stáli opodál dvěří, jí prý nebyli schopni nijak pomoci.

Šokovaný premiér i ministr

Případ tak rozčeřil hladiny veřejného mínění v Izraeli, že se k případu vyjádřil i premiér Netanjahu a ministr obrany.

„Je to šokující, nemohu pro to najít jiné slovo. Není to jen zločin proti té dívce, ale vůbec proti lidskosti jako takové. Čin si zaslouží to největší odsouzení a pachatelé musejí být co nejpřísněji potrestáni,“ napsal na sociálních sítích. Ministr obrany také nenacházel slov. „Co to musí být za člověka, který stojí doslova ve frontě s desítkami dalšími a v takovéhle situaci čeká, až na něj dojde řada?“ ptal se řečnicky.

Oběť věc nahlásila v pátek 14. srpna, od té doby policie zatkla dva podezřelé. Jeden z mužů si údajně hromadné znásilnění natáčel, video má policie. Muž se ale brání tím, že s dívkou vůbec nepřišel do styku a že mu video na telefon musel natočit někdo jiný.

Dívka prošla lékařskou prohlídkou, při níž byly také nabrány další důkazy. Podle průzkumu z konce roku 2019 skončí v Izraeli devět z deseti případů nahlášených znásilnění bez jakéhokoli obvinění.