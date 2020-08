Nečekané „povyražení“ zažili lidé v ranní špičce v tunelu v australské Sydney při havárii jednoho z aut. Podle videa a fotek ti nejblíže stojící pojali scénu jako divadelní představení, když všichni vylezli z vozů a jali se sledovat rej oranžových plamenů šlehajících pár desítek metrů před nimi. Že by jim možná bylo bezpečněji uvnitř aut, neřešili. Ale aspoň pak měli co ukazovat manželům, manželkám, dětem, sourozencům, kolegům, kamarádům...

V australské Sydney zažili lidé dojíždějící za prací a rozvážející děti do škol pěknou polízanici. Zprvu vystrašení, později znudění řidiči a jejich pasažéři uvázli na dvě hodiny v podmořském tunelu pro automobilovou dopravu. Podívaná začala uprostřed dopravní špičky v 9 hodin ráno.

Pohřeb obětí bohumínského žháře: Žaneta se nemohla rozloučit s mrtvými dcerami!

Video a fotografie se dostaly na sociální sítě. Je na nich vidět lidi vylézající z vozidel a postávající u nich. Někdo si vylézá na střechu auta, aby lépe viděl, jeden tatínek na záběrech vylézá z auta i s dítětem v náručí. Vše kvůli řidiči před nimi, kterému se za jízdy jeho malý pick-up vznítil a začal prudce hořet. Muži se nic nestalo, z auta vyskočil a uchýlil se do bezpečí.

If you’re heading to the harbour tunnel, steer clear!!!!

Vehicle(s) on fire 🔥 😨 pic.twitter.com/5zch3gg8kH — Martin Taupau (@MartyKapow) August 24, 2020

Na místo se sjely čtyři hasičské jednotky, protože automatické hašení sprinklery proti prudkým plamenům nepomohlo. Odsávání kouře ale naštěstí zafungovalo na výbornou, lidé stojící v dopravní zácpě před tunelem mohli vidět hustý kouř stoupající z větracích šachet. Doprava stála na dvě hodiny v obou směrech, ale událost se obešla bez zranění.

Tragická nehoda na Žďársku: Chodec zemřel po srážce s autem

Na sociálních sítích okamžitě začala debata o tom, zda chování lidí v tunelu bylo rozumné. Někteří uživatelé v komentářích psali, že by udělali lépe, kdyby neočumovali a raději zůstali v autech. V případě, že by odsávače kouře nestíhaly vzduch řádně a rychle pročišťovat, mohli by se nepěkně nadýchat zplodin.