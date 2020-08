Podle svědkyně se muž ke strašlivému útoku přiznal. „Zatkli pána a ptali se ho, jestli on to zapálil, a on jim řekl úplně klidný: ‚Ano, zapálil,‘“ uvedla Karin Šípková. Názory na údajného viníka strašlivého požáru se však různí stejně jako na celou jejich rodinu.

Příběh žháře Zdeňka (54): Kdo je muž, který zabil syna, vnuka, exmanželku a další nevinné lidi?

Agresivní opilec, nebo normální chlap?

„Byl to tyran. Jak se nachlastal, tak to jen lítalo. Nebylo radno se s ním potkat. Řval po lidech, děsil je. Prostě se s ním slušně mluvit nedalo. Byl to psychopatický zuřivec a ožrala,“ řekl Blesku muž, který si od Zdeňka koupil dům, podle něj měl údajný útočník také obrovské dluhy.

Video Tragédie v Bohumíně. Po žhářském útoku zemřelo 11 lidí, mezi nimi tři děti. - ZZS Moravskoslezského kraje

„Všichni kolegové jsou z toho v šoku. Měli jsme ho za úplně normálního chlapa,“ uvedl pro server Novinky.cz nadřízený Zdeňka. Jeden z místních také sdělil serveru, že měl prý čtyřiapadesátiletý muž problémy se zákonem už dříve. U nedalekého rybníka měl vytáhnout zbraň a ohánět se s ní, informaci však místostarosta města Igor Bruzl nepotvrdil.

To, že byl Zdeněk skutečně rozporuplná osobnost, potvrdil Novinkám i jeden z jeho známých, který v souvislosti s ním odkázal k proslulému příběhu skotského autora. „Připadal mi jako Jekyll a Hyde. Rozpolcená osobnost,“ uvedl.

Co se dělo před požárem? Pili už od oběda, pak se ozvaly rány! To byla teda rodina, vypověděl jejich soused

Lukáš a Lenka měli před svatbou!

Syn údajného žháře, Lukáš, našel v ohnivém pekle smrt stejně jako jeho partnerka Lenka a syn Dominik. Událost je o to smutnější, že dvojice chystala svatbu, brát se prý měli už za měsíc. O rodině sousedé také říkají nejrůznější věci. Údajně byli velmi hluční, což některým sousedům vadilo. Místostarosta města však rodinu neoznačil za nijak extra problémovou.

„Byly tam i nějaké stížnosti u městské policie, ale není to nic, co by vybočovalo z nějakého průměru,“ uvedl Bruzl. Někteří obyvatelé domu však tvrdí, že rodina byla problémová. „Oni se pořád hádali, chlastali, ale kdo mohl tušit, že to takhle skončí?“ svěřila se Blesku sousedka.

Z balkonu se vrhla i Nikola v 8. měsíci: Než skočili, objali se, říká svědkyně

„To byla tedy rodina. Pili, hlučeli, na nikoho nebrali ohled. V sobotu začali pít už po poledni. To jsem si říkal, dnes se zase nevyspím. To se tu bude pařit zase až do rána,“ řekl soused, který bydlel s rodinou na stejném patře.

Jiní obyvatelé domu však o Lukášovi tvrdili, že je milý a hodný. „Nemůžu o něm říct špatné slovo, byl to sympaťák, vždycky mě zdravil z dálky, i když jsme se znali jen od vidění. Za měsíc měl mít svatbu, taky jsem to slyšel. Je to hrozná tragédie, takový konec si opravdu nezasloužili,“ prozradil Novinkám muž, který žije o několik pater níž.