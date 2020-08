Příběh žháře Zdeňka (54): Kdo je muž, který zabil syna, vnuka, exmanželku a další nevinné lidi?

Apokalypsa. Plameny, bolestný křik a poté beznadějné skoky pěti lidí z 11. patra paneláku do náruče smrti. Uvnitř bytu, jehož dveře byly postříkané benzinem, umírají v ohni 3 děti a 3 dospělí. Za bestiálním žhářským útokem stojí Zdeněk (54), který tak zřejmě řešil rodinné problémy, údajně chtěl ztrestat svou exmanželku. Zabil vlastního syna a vnuka a další nevinné lidi.

Hlučná oslava v bytě v 11. patře věžáku v Nerudově ulici v části Nový Bohumín. Sešla se na ní Zdeňkova exmanželka, rodina i sousedé a přátele z domu. V sobotu v podvečer se však zvuky oslavy náhle změnily. V praskání a výkřiky...

Mezi společnost předtím do bytu svého vlastního syna Lukáše (†30) vkráčel i nezvaný host. Šel Zdeněk promyšleně zabíjet? Vypadá to tak. Mluví se o tom, že si s sebou nesl lahev s benzinem. Nejdříve prý po bytě rozlil hořlavinu a zapálil ji. Ale to mu nestačilo...

Z bytu poté odešel a zabouchl dveře. „Pak měl něčím polít dveře a zapálit vchod, aby se nikdo nedostal z bytu ven. Proto někteří uhořeli a jiní skákali z okna, nemohli se dostat ven. Nedal jim šanci, hajzl jeden,“ řekla zdrcená obyvatelka domu. Šest lidí, z toho tři děti, usmrtily přímo v bytě plameny a kouř.

Dalších 5 uvězněných se odhodlalo ke skoku, který nemohli přežít. „Viděla jsem pět lidí, jak postupně vyskočili z okna. Je to tragédie a nechtěla bych, aby tohle ještě někdy někdo zažil,“ řekla sousedka Karin Šipková. Z dědy se tak stal masový vrah členů vlastní rodiny - ve strašných bolestech kvůli Zdeňkovi zemřel jeho syn, snacha, vnouček a dalších osm lidí.

Hádky a konflikty?

V bytě však prý již dlouhodobě nepanovaly dobré vztahy. „Oni se pořád hádali, chlastali, ale kdo mohl tušit, že to takhle skončí?“ svěřila se Blesku sousedka. Podle ní neměla rodina v domě příliš dobrou pověst. „Všichni si na ně stěžovali. Vyvolávali konflikty,“ uzavírá.

Zdeněk, který v sobotu zapálil byt svého syna Lukáše a zabil 11 lidí, si před pár lety pořídil dům v Dolní Lutyni. Znali ho tam jako násilníka a odporného opilce. Pro Blesk promluvil muž, který od něho koupil rodinný dům.

„Byl to agresivní a velice nepříjemný člověk, se kterým byly jen potíže. Policie, záchranka, to tu bylo běžné. On pil alkohol jako sodovku,“ vzpomíná. Dům Zdeněk prodával v době, když žil ještě se svou manželkou, se kterou se rozvedl a která byla jednou z obětí žhářského útoku. Dalším důvodem prodeje domu měl být úraz jeho syna. „Ten šel z Bohumína přes koleje a smetl ho nákladní vlak,“ pokračoval muž.

Syny měl Zdeněk dva. „Byl to tyran. Jak se nachlastal, tak to jen lítalo. Nebylo radno se s ním potkat. Řval po lidech, děsil je. Prostě se s ním slušně mluvit nedalo. Byl to psychopatický zuřivec a ožrala,“ dodává.

Zdeněk podle něj také dlužil peníze každému, na koho se podíval. Měl nabráno množství půjček, dluh udělal i u současného majitele nemovitosti. Zanechal barák v dezolátním stavu, i když sliboval při prodeji, že ho ještě opraví.

