Žilinu v květnu minulého roku šokovala brutální vražda teprve šestnáctiletého Tomáše. Středoškolák byl brutálně ubodán v jednom z bytů na sídlišti Vlčince, kde byl na návštěvě u své kamarádky a spolužačky Judity. Dvojice spolu měla letět do Londýna, a tak se sešli u Judity doma, aby si domluvili podrobnosti plánovaného výletu. Ovšem do Londýna se už nedostali.

Zvrat v případu zavražděného gymnazisty Tomáše: Krásnou Juditu opustil její ochránce!

Judita tvrdila, že na dveře bytu měl zaťukat falešný odpočtář elektřiny a zaútočit na ni. Tomáš se jí měl zastat a muž mu měl zasadit až jednapadesát ran nožem! Ovšem vyšetřování posléze ukázalo, že se zřejmě vše stalo jinak, a z vraždy Tomáše byla obžalována právě Judita. Se sedmnáctiletou dívkou probíhá soud. Na rozsudek čeká Judita ve vězeňské nemocnici v Trenčíně, kde se jí podle informací slovenského deníku Nový Čas mají její spoluvězeňkyně vyhýbat.

Podle spoluvězeňkyně, která s Juditou mluvila, se jí všichni straní kvůli jejímu nízkému věku a pak hlavně kvůli zločinu, z něhož je Judita obžalována. „Byla jsem s ní v cele několik týdnů a zaráží mě, že se zveřejňují informace jinak, než je popsala mně,“ uvedla pro Nový Čas spoluvězeňkyně, již se Judita svěřila. Judita měla přijít po jednom ze soudních stání do cely s pláčem.

Judita (17) obžalovaná z vraždy Tomáše (†16): Bude ji hájit bývalý ministr!

„Jednoho dne přišla s pláčem ze střetnutí se soudním znalcem, že se jí všichni stále ptají na to samé – ‚co se stalo?‘,“ dodala spoluvězeňkyně s tím, že Judita si údajně nemůže na nic z osudného dne vzpomenout. „Pamatuje si, jak si s Tomášem povídali o tom, co budou dělat na výletě, a pamatuje si, že telefonovala svojí mámě, co má dělat. O tom, co se dělalo mezi tím, tvrdí, že si nic nepamatuje a že má okno,“ uvedla a dodala, že Juditu neviděla, že by oplakávala ztrátu kamaráda. „Plakala jen tehdy, kdy chtěla jít domů, ale jí to zamítli. Jinak o Tomášovi nemluví,“ řekla žena pro Nový Čas.