U soudu v Petrohradu dnes začal proces s historikem Olegem Sokolovem, který je obžalován z vraždy a rozčtvrcení své partnerky. Zločin rozvířil v Rusku debaty o beztrestnosti pachatelů domácího násilí, napsala agentura AFP.

Vzhledem k omezením kvůli koronaviru vstoupil Sokolov do klece pro obžalované s rouškou a v rukavicích. Zakrytou tvář měli i další účastníci. Soud byl kvůli pandemii několikrát odročen. V úterý začal s vyloučením veřejnosti. Celý proces byl nicméně vysílán v přímém přenosu na internetu.

Krásná Julia (†34) zemřela při focení v Dubaji: Zřítila se z útesu

Sokolov i jeho partnerka se zabývali odborně právě slavným francouzským vojevůdcem. Podle vrahových přátel to u historika byla už spíše posedlost. Když se opil, údajně se choval, jako by byl skutečně Napoleonem, a na jednu španělskou historickou akci mu údajně zakázali vstup, protože způsobil smrt koně! „Stále se choval tak, jako by sám byl Napoleon. Pocit vlastní důležitosti z něj přímo sálal,“ řekla pro 5-tv.ru jedna z jeho bývalých žaček. Spojitost měl psychopatický profesor i s Českem. Pravidelně se totiž účastnil rekonstrukce bitvy u Slavkova.

Vraždící profesor od Slavkova popsal čtvrcení Nastěnky (†24): Její otec se na pohřbu zhroutil

Obhájce Alexandr Počujev nyní nastínil novou linii obrany svého klienta: Sokolov se prý stal obětí manipulací a štvanice od třetích osob, které vyvolaly konflikt s partnerkou. Advokátka pozůstalých nicméně agentuře Interfax řekla, že tuto tezi pokládá za neudržitelnou a za pouhý pokus obhajoby svalit vinu za zločin na jakési třetí osoby.

Podle médií si už v roce 2008 jedna petrohradská studentka stěžovala univerzitě, že ji Sokolov přivázal k židli, udeřil do tváře a vyhrožoval ocejchováním rozžhaveným železem, protože jej chtěla opustit. Renomovaná univerzita žádné kroky vůči historikovi nepodnikla.

Zločin vyvolal velký ohlas v zemi, která se potýká s rozšířeným problémem domácího násilí. Podle aktivistek násilí v rodině či od partnera každý rok čelí skoro 16,5 milionu Rusek.