Krveprolitím skončila hádka opilého Karla A. (44) s náhodným kolemjdoucím (58). Když muž opilci odmítl půjčit peníze a přidal radu, ať jde pracovat, rozzuřil se Karel A. a zaútočil. Podle obžaloby oběť pořezal na krku a v obličeji, napadený téměř vykrvácel. Za to poslal Krajský soud v Plzni útočníka nepravomocně na 10 let do vězení.

Incident se odehrál loni v říjnu v Karlových Varech. Alkoholem notně posilněný Karel A. chtěl na ulici po kolemjdoucím půjčit peníze. Ten odmítl. Strhla se hádka, pak strkanice, útočník podle obžaloby strhl oběť k zemi.

„Když poškozený ležel na chodníku, řízl jej opakovaně výsuvným nožem na koberce do krku a obličeje. Zranění si zejména kvůli masivnímu krvácení vyžádala urychlenou lékařskou pomoc a operační zákrok,“ popsal státní zástupce Jakub Kubias.

Karel A. útok připustil, že by použil nůž si prý ale neví. „Hádali jsme se, nadával mi, že jsem bezdomovec a ať jdu do práce. Já přitom normálně pracuji. Sáhl jsem si na stehno, kde mám tužku a nůž. Pak jsem ho udeřil, asi pěstí. Víc si nepamatuji,“ vypovídal obžalovaný.

Krvavý útok

To oběť si celý útok vybavila. „Začal mě mlátit pěstmi, poté vytáhl nůž a řízl mě do nosu, pod nos, do tváře až pod bradu a do ucha. Pak utekl. Vstal jsem, chytil se rukama za obličej a si na chvíli omdlel,“ popisoval napadený. Život mu zachránily dvě kolemjdoucí, které přivolaly pomoc.

„Obžalovaný si musel být vědom, že použitím nože proti citlivé části těla, jako je krk, může způsobit vážné zranění,“ uvedl předseda senátu. Karel A., který už v minulosti za útok nožem a následnou loupež příruční pokladny seděl, má teď strávit 10 let ve vězení. Poškozenému má za pořezaný obličej zaplatit stotisícové odškodné. Vedikt není pravomocný.

VIDEO: Takhle to loni vypadalo na místě krvavého útoku.