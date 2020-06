Brutální přepadení mladého páru s pětiletým dítětem a krádež 890 tisíc v lednu 2012 v rodinném domku na Blanensku zůstane bez pachatelů i bez trestu. Rozhodl o tom Krajský soud v Brně poté, co mu Vrchní soud opakovaně rozsudek vrátil pro nedostatek důkazů. Proti verdiktu se nikdo neodvolal, Martin K., který původně vyfasoval 8 a půl roku, tak půjde na svobodu.

Případ si léta jako tenisový míček přehazovaly Krajský soud v Brně a Vrchní soud v Olomouci. Martin K. vyfasoval 8 a půl roku v base, vrchní soud verdikt třikrát zrušil a vrátil zase do Brna. Naposledy s tím, že případ má řešit jiný senát. Nový rozsudek je pravomocný, strany se vzdaly možnost odvolání.

Pár s malým dítětem přepadla dvojice pachatelů v roce 2012. Muž vinu celou dobu popíral, komplic nebyl dopaden. „Nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný," řekl v úterý předseda senátu Petr Jirsa.

„Jsou zde okolnosti, které vedou k jednoznačnému závěru, že pan obžalovaný byl jedním z pachatelů. Ale je tu názor vrchního soudu, který musíme respektovat, proto navrhuji obžalovaného zprostit,“ reagoval žalobce Ivan Hrazdíra.

Otazníky kolem DNA

Martina K. podle obžaloby usvědčovala především jeho DNA, nalezená na kobercové pásce, která se našla na zábradlí v domě. Podle obžaloby pásku mohl použít jedině jeden z pachatelů, o což se opíraly i předchozí rozsudky brněnského krajského soudu. Podle obhajoby se však DNA muže mohla na pásku dostat přenosem už dříve.

Rozpory v popisu útočníků

„Poškození nebyli dopodrobna vyslechnuti. Klient měl tehdy přes dva metry a 140 kilo, na takového člověka by přece nemohli zapomenout. Navíc popis poškozených i svědků ohledně pachatelů téměř mého klienta vylučuje,“ upozornil Kárim Titz, obhájce obžalovaného.

Vrchní soud upozornil, že vina obžalovaného je dovozována právě z jedné stopy DNA na kusu lepicí pásky, krajský soud se však nezabýval otázkou možností přenosu DNA. Doplnit se měla mimo jiné odborná vyjádření z trasologie a mechanoskopie, ta podle krajského soudu ale už nic nového nepřinesla.

Brutální útok

Pachatelé rodinu přepadli 19. ledna 2012 poté, co žena otevřela na jejich zaklepání. Srazili ji k zemi a odvlekli i s jejím malým synem do koupelny. Tam ženu spoutali a jí i dítěti přelepili ústa páskou. Když vstoupil do domu muž, lupiči jej srazili pomocí elektrického paralyzéru, spoutali a na hlavu mu dali textilní tašku.