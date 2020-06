Zpět

Dala mu život, on jí ho brutálně vzal. Výjimečný trest 23 let vyměřil Krajský soud v Plzni Vlastimilu Š. (52) z Mariánských Lázní. Ten loni v dubnu bezcitně napadl svou matku, kopal ji do hlavy a těla. Žena (†74) neměla šanci těžká zranění přežít.