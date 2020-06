Matěj přišel koncem roku 2018 strašlivým způsobem o milovaného syna Martínka (†22 měs.). Jeho partnerka, která měla s dítětem vyskočit z okna domu v Českých Budějovicích, byla obžalovaná z vraždy. Od pondělí probíhá u krajského soudu hlavní líčení. Martínkův táta Matěj se po dlouhé době podíval své bývalé partnerce do očí. Co bylo příčinou smrti malého Martínka?

Sídlištěm v Českých Budějovicích burácely 6. listopadu roku 2018 sirény záchranných složek. Záchranáři spěchali k paneláku, před kterým ležela žena a malé dítě. Tehdy malý Martínek (†22 měs.) na místě zemřel, jeho mámu Lenku (27) převezli záchranáři s těžkým zraněním do nemocnice.

Případ budil emoce a visely nad ním otazníky. Vyskočila matka s dítětem z okna úmyslně, nebo šlo o nešťastnou náhodu? Na to museli přijít kriminalisté z Českých Budějovic. Po osmi měsících matku Lenku obžalovali z vraždy!

„Po shromáždění všech potřebných posudků a vyhodnocení stop přistoupili kriminalisté k obvinění ženy. I přes tyto skutečnosti se jedná také o obrovskou lidskou tragédii a policie nebude k případu zveřejňovat podrobnosti," uvedl loni pro Blesk jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Změnil se mu život

Otec Matěj osudného dne spal, když ho probudili policisté, kteří mu přišli říct zdrcující zprávu. Svoje pocity popsal v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

K rozhovoru ho přiměla i jedna pro něj nepochopitelná skutečnost. Jeho partnerka Lenka zůstala na svobodě, soud na ni i přes žádost neuvalil vazbu. „Je to rok, co se to stalo, a ona je stále na svobodě. Myslím si, že když to bude vědět více lidí, může se to změnit,“ vyprávěl pro Blesk zdrcený otec Matěj.

Rok a sedm měsíců

Nic mu syna nevrátí, ani peníze, ani přísný trest. Po čem touží, je odpověď, proč mu jeho partnerka Lenka vzala syna. Nikdy mu neodpověděla.

„Zítra konečně po roce a sedmi měsících začíná soud, který snad vyřeší vraždu mého syna Martinka. Poprvé překročím práh soudu, abych se vražedkyni Lence postavil tváří v tvář a pohlédl jí z očí do očí,“ popsal Matěj v neděli na facebooku.

Svým přátelům a fanouškům poděkoval za podporu a pomoc v těžkých dobách. „Snad se mi na konci týdne konečně podaří zavřít obrovská vrata k minulosti, která si nesu na zádech a tlačí mě k zemi. Budou v nich jen malinká dvířka, pro šťastné vzpomínky,“ píše dál.

O dítě nejevila zájem

V úterý se Matěj setkal se ženou, která ho připravila o syna. Podle obžaloby se k ráznému konci odhodlala poté, co se pohádala s otcem (30) dítěte. Žena soudu popsala složitý a neuspokojivý vztah s partnerem.

Na události osudné noci si prý nepamatuje. Byla za synem, který žil u otce, na návštěvě a usnula v pokojíčku. „Probrala jsem se a nevěděla, co se děje,“ popsala soudu okamžiky po pádu z okna. „Nevěřím, že jsem to udělala,“ tvrdila senátu absolventka dvou vysokých škol, která byla vyšetřována na svobodě a nyní si dodělává doktorát.

Zoufalý otec v slzách vypověděl, jak se o chlapce staral, protože matka o dítě moc zájem nejevila a docházela za ním jen občas. Že došlo k tragédii, zjistil až poté, co ho probudila policie, která se dobývala do bytu. Ženě hrozí až 18 let vězení. Soud plánuje vynést rozsudek koncem týdne.