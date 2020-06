Jakub s kamarády po půlnoci zavítal do baru, odkud kolem půl třetí ráno vyšli na ulici. Čekali na taxík, když k nim přijelo policejní vozidlo. „Byli nervózní. Nadávali nám, že rušíme noční klid. Přitom my jsme právě vyšli a jen jsme si povídali. Nejsme žádní grázlové ani vandalové. Nehulákali jsme, ani nic nerozbíjeli. Zřejmě je něco vytočilo už předtím, a tak si vybíjeli zlost na nás," vypráví Niko, Jakubův kamarád, pro server slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ.

Klíčový okamžik nastal, když se dvojčlenná hlídka začala zajímat o vedle stojící dívku nepatřící ke skupině. Ta na policejní výzvu, aby předložila občanský průkaz, zareagovala slovy „K čemu?“, načež ji policista chytl pod krkem a odvlekl k autu. „Kuba se jich zeptal, proč tak zacházejí se ženou a zneužívají svého postavení. A dodal, že takovým, jako jsou oni, dobré časy skončily a nová vláda je vyhodí z policejních služeb,“ líčí Niko.

V té chvíli se na Jakuba ochránci zákona sesypali, klečeli mu na hlavě a na zádech, spoutali ho a odvezli do cely. Tam ho podle mladíkových vlastních slov zbili a zkopali. Když po prvních políčcích upadl na zem, pokračovali v bití tam. „Smáli se a ptali se, jestli jsem pořád takový frajer a budu držkovat. Dali mi nohu na krk a pokračovali. Samovolně se mi vybavil případ Georgea Floyda, kterého smrtelně zranil americký policajt při zatýkaní,“ popsal Jakub chvíle bezmoci.

Zůstal ležet na zemi. Křičel, že mu není dobře, že potřebuje lékaře, ale bez odezvy. Z nosu mu tekla krev, motala se mu hlava, začal zvracet. Až kolem desáté hodiny ranní se dostal do nemocnice.

Tam mu po ošetření řekli, že stačilo málo a mohl být po smrti. Výčet zranění obsahuje zlomeninu lebky, zlomeninu očnice, zlomeninu spodiny lebeční, pohmožděniny a otřes mozku.

Jak uvedla košická policejní mluvčí Jana Mésarová, policie vyjela kvůli hlášení, že se na místě pohybuje muž, který ohrožuje lidi na chodníku, a kvůli rušení nočního klidu.

„Skupinka mladíků se chovala hlučně, rušila noční klid a byli pod vlivem alkoholu. Policisté je upozornili, aby se ztišili. Ti však nereagovali ani na opakované výzvy. Jeden ze skupiny verbálně a poté i fyzicky zaútočil na jednoho ze zasahujících příslušníků. Můžeme potvrdit, že během služebního zákroku byly proti agresívní osobě použity donucovací prostředky,“ upřesnila.

Celý případ sleduje i slovenský ministr vnitra, který slíbil jeho řádné prošetření, s tím, že pokud se potvrdí podezření z pochybení policistů, budou vyvozeny patřičné důsledky, uzavřel server Plus jeden deň.