Nový podezřelý nebyl jmenován kvůli přísným německým zákonům na ochranu osobních údajů. Mělo by jít o bělocha, který má krátké blonďaté vlasy a nejspíš i vousy, měří asi metr osmdesát a je hubené postavy. Třiačtyřicetiletý tulák byl označen za hlavního podezřelého v případu zmizelé Maddie, a přestože policie neuvedla jméno, nabízí jako odměnu velmi vysokou finanční částku každému, kdo s ohledem na jeho jednání na místě činu poskytne jakékoli relevantní informace.

Klíčová stopa pro nalezení zmizelé Maddie? Nová grafika ukázala, koho hledat!

Jenom asi hodinu před osudným zmizením totiž pedofil telefonoval z blízkosti dívčina bydliště. Osoba, se kterou telefonoval, podle policie není považována za podezřelou, ale za klíčového svědka. Policie prosí, aby se tato osoba sama ozvala. Navíc je Němec spojován se dvěma automobily, které by mohly v případu hrát zásadní roli. Jde o dodávku z osmdesátých let, do níž se nejspíš několik dní před zmizením holčičky přestěhoval. Druhým autem je Jaguar XJR6 s německou poznávací značkou, které den poté, co se Maddie ztratila, přepsal na jiného vlastníka.

Německý pedofil je nyní ve vězení za znásilnění americké důchodkyně, které spáchal ve středisku Praia da Luz jen několik dní před osudným dnem. Za znásilnění sedí nyní sedm let ve vězení a už dříve byl trestán za různá napadení žen a nezletilých dívek.

bohužel současně s novým směrem vyšetřování vyvstala i nová smutná informace. Německá policie je velmi skeptická k tomu, že je dívka naživu. „Vyšetřování nás vede k přesvědčení, že Maddie McCannová byla zabita,“ řekl vedoucí německý vyšetřovatel Christian Hoppe. Jeho černočerné myšlenky ale nesdílejí jiní kriminalisté.

Naopak britská policie chce případ stále vyšetřovat jako pohřešování, a ne jako vraždu. Stejně tak víru neztrácí ani rodiče Maddie. „Chtěli bychom poděkovat příslušníkům policie za to, že pokračují v usilovném hledání Madeleine. Jediné, co jsme kdy chtěli, je najít ji, odhalit pravdu a postavit odpovědné osoby před soud,“ stojí v prohlášení rodičů zmizelé holčičky, kteří stejně jako většina jejich podporovatelů a blízkých i nadále věří, že je holčička stále naživu. Odhalí policie konečně pravdu?