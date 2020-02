Rodiče přinesli zraněné děti v náručí do nemocnice v Myjavě, která se od zastávky nenachází daleko. Emičku se ani přes snahu zdravotníků nepodařilo zachránit. Matěj utrpěl vážná zranění na hlavě, kvůli kterým musel být letecky přepraven do nemocnice v bratislavských Kramárech. Tam byl několik hodin operován. O dalším vývoji této tragické kauzy informuje slovenský web Plus Jeden Deň. Alena Zs. jako Mata Hari: Co má Kočnerova údajná volavka společného s nejslavnější špionkou?

„Zdravotní stav dítěte je nadále velmi vážný, ale v současnosti je mimo ohrožení života,“ prohlásila mluvčí Národního ústavu dětských chorob Dana Kamenická. Tragédie šokovala celé Slovensko. Obyvatele Myjavy však semkla. Jsou rozhodnuti rodině pomoci, což dali najevo především na sociálních sítích.

Všechny peníze dostane rodina

Vznikl proto transparentní účet. „S rodinou jsme tento krok neprobírali, má zatím jiné starosti. Všechny peníze z tohoto účtu samospráva odevzdá rodině dotčené tragédií a zveřejní všechno potřebné o tomto účtu," uvedl primátor Myjavy Pavel Halabrín podle webu Pluska.sk, na němž je uvedeno i číslo účtu.

Zástupci města jsou neustále v kontaktu s rodinou a pokouší se ji podpořit. „Do noci jsme byli s nimi a snažili se jim pomoci překonat to, co je postihlo. Poskytujeme jim odbornou i zdravotní pomoc. Teď jsme zabezpečili jejich přesun do nemocnice za synkem i s asistencí a poskytne jim všechno, co dokážeme zabezpečit a co budou potřebovat,“ uvedl zaměstnanec města Marek Hrin na sociální síti.

Zastávku postavili v roce 1993

Autobusová zastávka byla postavena v roce 1993 a patří městu. To má zodpovědnost za to, v jakém stavu se zastávka nachází. Web oslovil firmu, která se má starat o její údržbu. „Daná autobusová zastávka není naším majetkem. Se všemi otázkami se obraťte na město," odpověděli stroze její zaměstnanci.

Kovová konstrukce byla krátce po tragédii rozřezána a odvezena. „Kontrolována jsou všechna podobná zařízení, různé přístřešky, autobusové zastávky, kontejnerová stání, stromy, reklamní poutače a podobně. Budeme i nadále dělat vše pro to, aby se už takováto situace neopakovala,“ uvedl primátor.

Právníci nabízejí pomoc zdarma