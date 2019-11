Do České republiky přicestoval Libyjec Abdalláh I. D. (30) narozený v Libyi z Německa. Za znásilnění mu hrozí od dvou do deseti let vězení. Soud o případném pozorování teprve rozhodne.

Psycholožka z věznice ve zprávě uvedla, že se chová nestandardně, agresivně vůči spoluvězňům, nedodržuje základní hygienické návyky. Podle závěrů znalce by muž mohl být na svobodě nebezpečný.

„Jinou variantu než delší pozorování nevidím,“ řekl znalec Jan Flídr. Z psychiatrického vyšetření vyplynulo, že obžalovaný může trpět takzvanou nediferencovanou schizofrenií, která se může projevovat halucinacemi, vymizením rozpoznávacích schopností a může mít vliv na výpadky paměti. Brutální znásilnění a vražda Violy (†34): Vrah si s tím dal hodně práce, šokuje kriminalista

Libyjec neúspěšně žádal o azyl v Německu, kde byl několikrát trestán. Státní zástupkyně Věra Šípalová v obžalobě uvedla, že 18. června po poledni na silnici u obce Lukavec muž zezadu uchopil za rameno nezletilou, povalil ji do trávy, líbal ji.

Přestože se dívka bránila, vykonal na ní nechráněnou soulož a při odchodu jí odcizil mobilní telefon. Dívce bylo v době činu 15 let. Obžalovaný u soudu řekl, že si na čin nepamatuje, neví, zda měl s dívkou pohlavní styk.

Pochybnosti o duševním stavu obžalovaného vyvstaly v důsledku jeho chování ve vazbě a u hlavního líčení. Vyšetření bylo podle znalce náročné. Jeho výsledky mohou být navíc zkreslené tlumočením do francouzštiny. Pozorování dlouhé tři až čtyři týdny by podle znalce mohlo pomoci zjistit, zda je Afričan skutečně nemocný, nebo to jen předstírá.

Muž ve čtvrtek během hlavního líčení vstával, stěžoval si na bolest hlavy, nohou. Na dotaz soudkyně, zda chce položit nějakou otázku znalci, uvedl, že chce čokoládu.

Soudkyně Alexandra Šetková pozorování na návrh soudního znalce Jana Flídra nařídila. Abdalláh I. D. na dotaz, zda chce proti rozhodnutí podat stížnost, uvedl nejprve, že ano a poté že ne. Jeho obhájce k tomu řekl, že mu nezbývá než stížnost podat. Rozhodovat o ní bude ústecký krajský soud.