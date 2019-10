Chlapec (†2) nechtěl sníst hot dog: Máma s přítelem ho ubila k smrti!

Devatenáct let a pět měsíců stráví za mříženi Elizabeth Woolheaterová, která ubila k smrti svého syna Anthonyho Bunna (†2). Čtyřiadvacetiletá žena uvedla, že svého syna udeřila poté, co odmítl jíst hot dog k snídani! Ve výpovědi však také uvedla, že poté co odešla, viděla, jak její přítel Lucas Diel chlapce surově mlátí. Muže soud odsoudil na devětačtyřicet let.