Ze záběrů, které se objevily na sociálních sítích, mrazí. Júsif Alqutai (40) na videu drží svou plačící dceru a chce, aby začala sama stát a chodit. Když se jí to nedaří, vrazí maličké holčičce facku, dá jí ránu do břicha a do zad, nakonec ji chytí za krk a začne s ní třást. To vše jen proto, že se neudrží na nožičkách.

Otec byl za tento nepochopitelný čin zatčen a natočil dokonce i omluvné video. V tom ale řekl, že vinu nese jeho manželka, matka čtyř dětí. Způsobila mu prý psychické problémy. Video bylo podle něj natočeno už dávno a teď chce, aby se mu žena omluvila. „Jak nyní všichni vidíte, je v pořádku. Snažil jsem se ji naučit chodit, teď díky bohu chodí sama,“ řekl muž.

Video Otec třískal maličkou dceru jen proto, že nemohla stát a chodit! - Twitter

Incident vyvolal na sociálních sítích bouřlivé ohlasy. Video šokovalo i libanonskou herečku Nadine Nassib Njeimovou. „Sdružení na ochranu dětí musí zasáhnout! Způsob, jakým ji udeřil do hlavy, nemůžu vytěsnit z paměti. Je to šílené!“ napsala.

K případu se vyjádřila i policie. "Čtyřicetiletý palestinský státní příslušník byl označen za viníka a byl zatčen v Casablance jižně od Rijádu," uvedl saúdskoarabský policejní mluvčí s tím, že holčičce bude nyní poskytnuta "nezbytná péče".