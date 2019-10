V Lenoře na Prachaticku vybuchl ve čtvrtek časně ráno plyn. Dva muži jsou těžce popáleni, dalších sedm lidí je lehce zraněno. ČTK to řekla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková, záchranáři na místě ještě zasahují. Hasiči evakuovali z domu 19 lidí, jeden člověk se pohřešuje, řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Jana Neškodná.

Třípodlažní bytový dům vedle hlavní silnice v Lenoře je zdemolovaný. Příčina výbuchu i škody zatím nejsou zjištěny. Výbuch a požár domu byl hasičům ohlášen ve 04:08. Na místě je nyní sedm hasičských jednotek.

Záchranná služba po příjezdu na místo vyhlásila stav mimořádné události kvůli většímu počtu zraněných. „Aktuálně posádky na místě ještě zasahují. Máme ošetřených devět zraněných, z toho dva lidé byli zraněni těžce,“ uvedla Kafková. Šlo o dva dospělé muže, kteří utrpěli velmi těžká popálení a vrtulník je přepravil do Prahy na Vinohrady. Sedm lehce zraněných záchranná služba odvezla do spádové nemocnice do Prachatic a Strakonic.

Na místě nyní zasahuje pět posádek záchranné služby a byla aktivována i letecká záchranná služba Armády ČR se dvěma vrtulníky. Záchranné službě pomáhala také posádka z Modravy. "Chtěla bych poděkovat a vyzdvihnout součinnost s místní lékařkou, která posádkám záchranné služby velmi výrazně pomáhala," řekla ČTK Kafková.