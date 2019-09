Když si Michaela Rožňáčková vybírala, kde podstoupí operaci očí, dala na rady známých a zvolila si soukromou kliniku Gemini v Brně. Kdyby mohla zpětně své rozhodnutí změnit, zřejmě by to bez váhání udělala. Bratislavská advokátka totiž tvrdí, že kvůli zákroku trpěla (a částečně stále trpí) vleklými zdravotními obtížemi. Z toho důvodu Gemini zažalovala a na tamní personál podala trestní oznámení. Na případ upozornil Český rozhlas Radiožurnál.

Michaela absolvovala zákrok v říjnu 2014. Běžná operace, jakých klinika Gemini podle jejího šéfa Pavla Stodůlky ročně provede kolem 30 tisíc, měla právničku zbavit oční vady. Jenže podle slovenské pacientky nastal pravý opak. Že je někde problém, si podle svých slov uvědomila už pár dní po zákroku.

„Začala jsem pociťovat bolesti, zvýšenou citlivost na světlo. Neumím popsat tu bolest, ta byla tak strašně silná, že nestačily závěsy, musela jsem nainstalovat deky na okna. Musela jsem žít v úplně zatemněném prostoru, ani paprsek světla nemohl projít do prostoru, kde jsem byla,“ řekla Michaela Rožňáčková Radiožurnálu, s tím, že kvůli problému kliniku Gemini několikrát kontaktovala. Přijela tam i na kontrolu, ale lékařka jí údajně sdělila, že nejde o nic závažného.

Na oční klinice v Bratislavě, kam Michaela šla na doporučení praktické lékařky, se ale dozvěděla něco jiného. V očích měla rozsáhlý zánět, kvůli kterému musela okamžitě na operaci. Komplikace však nezmizely ani poté, a tak musela na zákrok ještě jednou. Celkem strávila na neschopence víc než půl roku, zdravotní obtíže má ale prý v menší míře i dnes.

Podle Michaely problém nastal ještě před operací, kdy lékařům sdělila, že má alergii na penicilin. Personál kliniky ji ujistil, že nepoužije žádný lék, který by ho obsahoval. „Komunikovalo se to i s operující lékařkou, která rozhodla, že namísto přípravku, který dávají všem pacientům, což je Tobradex, tedy dvousložkový lék, kde jsou antibiotika a kortikosteroidy, mi naordinuje kapky Oftaquix. Takže jsem spokojeně odjela na sál, že nedostanu penicilin do očí,“ popsala Čekému rozhlasu Rožňáková.

Kapky Oftaquix penicilin skutečně neobsahují. Nejsou v nich ovšem ani protizánětlivé kortikosteroidy, které běžně používaný Tobradex obsahuje. Michaela se až zpětně dozvěděla, že výměna těchto dvou přípravků byla v jejím případě naprosto zbytečná.

V Tobradexu totiž penicilin není! Ošetřující personál podle informací Radiožurnálu tvrdí, že pacientka Tobradex výslovně odmítla, ta to však popírá. Lékaře prý jen upozornila na alergii na penicilin a požádala, aby jí ho nepodali.

Slovenská právnička na lékaře rok od operace podala trestní oznámení, které brněnská policie odložila. Nyní se však dostalo do rukou nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který ho přezkoumal a letos v srpnu předal brněnským krajským žalobcům.

V současnosti také probíhá soud o odškodnění, které Michaela Rožňáčková žádá po klinice. Její šéf vinu odmítá, veškerá péče o pacientku byla podle něj adekvátní a v pořádku.