„Jste jenom hysterka,“ řekli lékaři ženě se zlomenou páteří. Nataša trpěla měsíc v bolestech

Před rokem jela paní Nataša v Bratislavě trolejbusem, který chtěla na poslední chvíli předjet řidička osobního vozidla. Aby nedošlo k srážce, řidič trolejbusu šlápl prudce na brzdu a Nataša upadla. S obrovskou bolestí v zádech šla vyhledat pomoc do ružinovské nemocnice, kde ji poslali na rentgen. Po vyšetření jí však řekli, že jí nic není a může jít domů. Nebrali v úvahu ani její úpěnlivé prosby, že se nemůže ani hnout. Stejný proces se opakoval ještě dvakrát. Teprve po vyšetření na soukromé klinice vyšla pravda najevo.

V nemocnici Ružinov paní Nataše, která se slzami v očích popisovala lékařům, že se nemůže ani otočit, natož vstát, řekli, že je pouze přecitlivělá, nic zlomené nemá a může v klidu odejít domů. „Přišla za mnou sestřička a pověděla, že můžu jít domů, že mi nic není. Když jsem jí řekla, že se nemůžu otočit, ani postavit, začala se trochu smát a pověděla mi, že vyvádím,“ popsala Nataša chvíle hrůzy v nemocnici.

Pacientovi s rakovinou vzali zdravou část střev: Nemocí zasaženou nechali v těle!

„Naši lékaři podle našich informací poskytli zdravotní péči správně, všechna vyšetření byla indikována na základě objektivního zhodnocení jejího zdravotního stavu v dané chvíli,“ sdělila TV Markíza mluvčí nemocnice Eva Kliská. Když se však druhý den Nataša pokusila doma postavit a dojít do koupelny, omdlela bolestí. Záchranka ji odvezla za stejným doktorem. Ten jí řekl, že má pohmožděniny křížové kosti a pánve a opět ji poslal domů.

Stejný případ se opakoval v téže nemocnici ještě do třetice. Po měsíci útrpných bolestí na lůžku se Nataša rozhodla kontaktovat soukromou kliniku. Tam provedli vyšetření CT, kde zjistili, že měla celou dobu pravdu. Zjistili jí zlomeniny bederních obratlů a okamžitě poslali do nemocnice Kramáre, kde jí řekli, že měla být léčená už měsíc předem. Do ružinovské potom zavolali, zda si jsou vědomi toho, že poslali domů pacientku se zlomenou páteří.

Lékaři nepoznali vzácný syndrom: Nedožil se ani jednoho roku, zabila ho špatná diagnóza

Otázkou zůstává, proč Natašu přes její prosby neposlali lékaři v ružinovské nemocnici na CT vyšetření. „Podle našich informací od lékařů její zdravotní stav nebyl indikovaný na vyšetření CT přístrojem,“ uvedla Kliská. „Pokud by pacient přišel s nesnesitelnými bolestmi nebo by od bolesti omdléval, určitě by nebyl nucený jít domů. Naši lékaři toto vyloučili, že něco takového se u nás na centrálním příjmu v Ružinově nestalo,“ doplnila mluvčí.

To jsou ovšem ti stejní lékaři, kteří Nataše vyloučili jakoukoliv zlomeninu. Kvůli jejich pochybení nemohla pracovat a přišla o ubytování. Jelikož se zlomenina neléčila hned, ale až po měsíci, vyžaduje nyní velmi nákladnou operaci za téměř 180 tisíc korun, na kterou ale Nataša nemá peníze. I přes všechny útrapy se však nehodlá vzdát.