Dan (14) pobodal svého nejlepšího kamaráda. Soudce zamítl vazbu, agresora bude hlídat otec

Tragická událost se odehrála ve čtvrtek odpoledne v opuštěné bytovce ve slovenském městě Dubnica nad Váhom, kde se kamarádi Daniel a Andrej se potkali okolo čtvrté hodiny odpoledne. O několik minut později se chlapci spolu pohádali, načež měl Daniel vytáhnout nůž a svého kamaráda dvakrát bodnout. Andrejovi se podařilo z posledních sil vyjít z budovy ven. Daniel mezitím v klidu odešel.

V Dubnici pobodali 14letého! Útočit měl stejně starý kamarád

Chlapec zůstal ležet na chodníku v kaluži krve. Naštěstí jej tam objevil náhodný kolemjdoucí, který přivolal záchrannou službu. Chlapce převezl vrtulník do nemocnice v Bratislavě. Podle informací měl Daniel kamaráda bodnout do ramene a do břicha.

Na základní škole, kam oba chlapci dochází, jsou incidentem naprosto šokovaní a nedokážou si jej vysvětlit. Chlapci prý pocházejí z velmi dobrých rodin a hlavně byli nejlepšími kamarády. „Jsou žáky naší školy, takže to samozřejmě zasáhlo všechny pedagogy i děti a je to o to horší, protože to byla situace, kterou nikdo nečekal,“ pověděla ředitelka školy.

Judita ubodala Tomáše (†16) a byla úplně v klidu! Sousedé a spolužáci si vraždu nedokáží vysvětlit

Policie mladíka obvinila z vraždy ve stádiu pokusu a prokurátor podal návrh na jeho vzetí do vazby. Tu však v pondělí soudce Okresního soudu v Trenčíně zamítl. „Soudce nahradil vazbu přijetím záruky důvěryhodné osoby, otce obviněného, přijetím písemného slibu obviněného, že povede řádný život a dohledem probačního a mediačního úředníka,“ uvedl mluvčí krajského soudu Roman Tarabus.

Rozhodnutí Okresního soudu však prokuratura považuje za protizákonné a podala stížnost. O dalším osudu mladíka, který útočil, bude ve čtvrtek rozhodovat Krajský soud v Trenčíně. Obviněný žák je v současné době doma a do školy nechodí.