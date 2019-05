V Dubnici pobodali 14letého! Útočit měl stejně starý kamarád

K incidentu podle informací TV JOJ došlo ve čtvrtek kolem čtvrté hodiny na kraji Dubnice nad Váhom. Místem činu měl být rozestavěný bytový dům, kde se po škole schází místní mladí.

Podle informací deníku Plus JEDEN DEŇ zaútočil nožem 14letý Daniel na svého nejlepšího kamaráda Andreje. Chlapci se měli pohádat, agresor pak oběť bodnout do zad a do břicha. Policisté si pro Daniela přijeli k němu domů, kam ze staveniště odešel s nedopitou lahví alkoholu, píše deník. Pobodaného mladíka našli kolemjdoucí na ulici, kam se odplazil po útoku.

Proč 14letý Daniel na Andreje vytáhl nůž a zasadil mu dvě rány, policisté vyšetřují. Vzhledem k věku zúčastněných ale zatím odmítají případ blíže komentovat.

Trenčínský soud nicméně v pondělí útočníka obvinil z vraždy ve stádiu pokusu, informuje TV JOJ. Návrh na vzetí do vazby, který podal státní zástupce, soudce zamítl. Místo toho navrhl použití elektronického náramku na noze. Státní zástupce se odvolal.