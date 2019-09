Kyperští celníci zadrželi tři Íránce, kteří měli namířeno do Velké Británie. Muži však cestovali na falešné české pasy, a tak jejich cesta na pevninskou Evropu skončila ještě před cílem.

Hned tři Íránce s falešnými českými doklady odhalili kyperští celníci. První úlovek si připsali během prvního zářijového pondělí v noci, kdy se přes pasovou kontrolu na letišti Pafos pokusil dostat 33letý muž s falešným českým pasem.

Údajně měl namířeno do Velké Británie za prací, informoval list Cyprus Mail. Ilegální migrant se úřadům přiznal, že se na kyperskou pevninu dostal na severu ostrova, kde také ve městě Kyrenia 22. srpna zakoupil falešný pas.

