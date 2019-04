Kypr děsí masový vrah. Ženy házel v kufru do jezera smrti, jiné pohřbil v šachtě

Kyperská policie v současnosti vyšetřuje případ svého prvního sériového vraha. Voják Nicos Metaxas (35) se tento týden přiznal k vraždám pěti žen a dvou dívek, nejmladší oběti prý bylo šest let, další pak osm. Muž vypověděl, že některé zavražděné ženy „naskládal do kufrů a naházel do jedovatého jezera“, jednu měl „uškrtit po sexu“. Vyšetřovatelé v daném jezeře skutečně objevili kufr s lidskými ostatky, uvedla televizní stanice Sky News.