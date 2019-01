Armáda nebere alergiky, celiaky ani lidi bez zubů. Uchazeče čeká tenhle drsný dril

KZP je pro vojáky takovou zkušební dobou, kterou znají i lidé z jiných profesí. Jen tvrdší - prověřuje, jestli daná osoba zvládne fyzické i psychické vypětí. „Pro mě byl KZP vcelku kladná zkušenost do osobního i profesního života. Spíš je zaměřený na psychiku - málo spánku, hodně učení, spěchu a ponižování za detaily,“ popsal jeden z vojáků, který si z obav o práci nepřál být jmenován.

Podle něj odpadne během kurzu většina lidí kvůli zranění, chybějící fyzické zdatnosti anebo prostě proto, že na sebe nechtějí nechat řvát. On sám ale vytrval, a dnes má tak za sebou i zahraniční mise.

Nejtěžší prý je naučit se poslouchat rozkazy. „V každé práci se musí poslouchat nadřízený, ale v armádě je to jiné, přesto je velice důležité zachovat si vlastní uvažování," říká voják.

Vypráví také, že během jeho výcviku bylo hodně náledí a spousta nováčku se zranila kvůli uklouznutí. Velitelé tak museli „buzerovat“ nováčky jinak, než pomocí tělocviku. „Nevím, co je horší, ležet uprostřed ledna několik hodin v okopu nebo nechat na sebe řvát v nastoupené jednotce," dodává voják.

První měsíc je kladen důraz na osvojení základních vojenských dovedností v učebnách, následně nováčkové nastupují především na polní výcvik. Uchazeč dostane maskáče, taktickou vestu, helmu a velkou či malou polní. Víkendy jsou pro rekruty volné a mohou klidně jet i domů, tedy pokud stihnou v pondělí ranní nástup.

„Na kurzu samotném se nováčci naučí prvním vojenským návykům, základům taktiky a topografie, zdravotní přípravy, budou umět efektivně ovládat ruční zbraně, krýt se, maskovat a ochránit před účinky zbraní hromadného ničení a tak dále,“ popisuje plukovnice Magda Dvořáková.

Zvonem ke svobodě

Na cvičišti je připraven i speciální zvon. Na ten může kadet zazvonit v případě, že mu třeba během plazení lesem dojde, že armáda pro něj možná přeci jen nebude tím pravým místem. Zazvonit na něj může i velitel, a to když nováček neuspěje v jednom ze tří velkých testů. Ty obnáší teoretickou i praktickou znalost oboru vojenství a samozřejmě fyzické přezkoušení.

Jedničku za fyzickou zdatnost například vyfasujete, když uděláte za minutu 33 sedů lehů, za půl minuty 19 kliků – vzpor a během 12 minut uběhnete 3 kilometry. Poslední v pořadí je pak zátěžový test W170, což je jízda na speciálním rotopedu s monitoringem úrovně výkonnosti.

Ženy provádějí méně opakování jednotlivých cviků a bez „kliků“. „Nad hranici 31 let věku je počet opakování i náročnost pro obě pohlaví snížená,“ dodává plukovnice a tisková mluvčí AČR. Co se týče žen, zaujímají 8 % z celkového počtu 2 854 aktivní zálohy Ozbrojených sil v ČR.

Zvon se může ozvat také v případě, že nezvládnete tři zkušební bojové dráhy. První je Armády České republiky, druhá je dráha NATO a nejtěžší dráha bojovníka. Jediná se absolvuje se zbraní a není nic neobvyklého, že se kadeti zraní. To jim ale nesmí zabránit v dokončení.

Vojnu vám odepře astma i celiakie

Vstup do armády vám ale samozřejmě může znemožnit i váš zdravotní stav nebo vzhled. Lékařská prohlídka je důležitou součástí přijímacího řízení. Aby měl voják šanci přežít nejen na bojišti, ale i se svými kolegy, zkoumá se krevní tlak i tep, ústní dutina a chrup, zraková ostrost, barvocit i rozsah zorného pole.

Nechybí rentgen hrudních orgánů, vyšetření nosní dutiny, hlasu a sluchu, laboratorní vyšetření moči a krve, testy na přítomnost návykových látek a v neposlední řadě také psychologické vyšetření. Pokud uchazeč v lékařské prohlídce neuspěje, opakovat ji může až po uplynutí 12 měsíců.

Právě zdravotní problémy často zabrání uchazeči, aby se do armády dostal, nebo v ní pokračoval. „Jako další stupeň prevence funguje roční pravidelná lékařská prohlídka, jejíž zevrubnost odhalí eventuální zhoršení zdravotního stavu. V případě závažných zdravotních komplikací samozřejmě nelze dál pokračovat v činné službě vojáka z povolání,“ vysvětluje plukovnice.

„Uchazeči je zamítnuta vojenská služba v případě, že trpí střevními a zažívacími onemocněními. Nelze přizpůsobovat vojákovi stravu, tudíž jsou zamítnuti i ti s bezlepkovou dietou,“ upozorňuje personální oddělní AČR.

Stejně tak se do služby nedostanete s mozkovou obrnou, rozsáhlým kožním onemocněním projevujícím se na obličeji a krku, těžkým nebo středním astmatem a alergií nebo s chybějícími předními zuby. „Chybějící přední zuby mohou ovlivňovat řečový projev uchazeče. Tento problém lze vyřešit před nástupem do KZP. Plomby ani náhrady totiž překážkou nejsou,“ míní AČR.

Vojačky vlasy po ramena, vojáci knír po ret

Co se týče brýlí, ke kvalifikaci A, tedy služby bez omezení, se můžete dostat i s krátkozrakostí do 7 dioptrií a dalekozrakostí do šesti dioptrií. S horší očí vadou už nemá smysl o povolání voják uvažovat. Šilhavost pak posuzuje lékař během lékařské prohlídky.

Důležitý je i vzhled vojáka a vojandy. Viditelná tetování, především taková, která hlásají nějaký postoj nebo jsou urážlivého charakteru, nejsou akceptovaná. Neměla by být viditelná v uniformě, a to především v takové s krátkým rukávem. Vlasy se stříhají tak, aby mužům nepřesahovaly tři centimetry na zátylku a ženám po rozpuštění dosahovaly maximálně k límci uniformy. Vousy pak musejí mít přirozenou barvu a nesmí být delší než dva centimetry. Takový knír pak nesmí přečuhovat přes horní ret.

Od pondělí trénuje 79 zelenáčů

Přání být vojákem z povolání v ČR si můžete vyplnit, pokud jste starší 18 let nebo mladší 57 let, máte české občanství, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, vzdělání alespoň na úrovni výučního listu a ke dni nástupu nejste členem politické strany, hnutí anebo odborové organizace. Po všech mašinériích nastává kurz KZP, který už léta probíhá ve Vyškově na Moravě a složení vojenské přísahy.

Krušný kurz v zimních měsících právě čeká na 70 nových příslušníků aktivní zálohy a 9 dobrovolných zájemců o armádní výcvik. „Uvědomte si, že jste součástí čety. Znamená to, že si budete ve všem pomáhat,“ slyšeli od instruktorů na prvním nástupu. Po prvním seznámení uchazeči dostali své první maskáče, základní výbavu a i armádní batoh.

Do armády ale nemusíte jít nutně jako bojovník. Ozbrojené složky nabízejí celou škálu povolání. „Takzvané bojové pozice, například pozici střelce, může obsadit uchazeč s výučním listem z libovolného oboru SOU. To samé se dá říci o pozicích řidičů. Jiná situace panuje například v případě kuchařů, mechaniků a elektromechaniků, tam si již žádáme příslušné vzdělání, respektive odpovídající výuční obor,“ vysvětluje plukovnice a dodává, že služební poměr musí pak být ukončen do dovršení věku 60 let.