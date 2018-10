Český voják po útoku v Afghánistánu ochrnul. Za týden měl jet domů

Těžce zraněný český voják v Afghánistánu ve čtvrtek prošel další operací. A to kvůli obtížím se slezinou a s obratlem, kvůli kterému nemůže dočasně hýbat končetinami. Potvrdil to náčelník generálního štábu armády Aleš Opata, výsledek procedury ale detailně nekomentoval. Za týden se měl přitom daný voják vracet z mise zpátky do Česka, jak uvedl ve vysílání Radiožurnálu generál Štefan Muránský.