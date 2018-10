Vojáci z Afghánistánu se pro padlé rvali na diskotéce, schytal to i policista

Vojenská policie řeší konflikt, který rozpoutala na diskotéce v Sezimově Ústí tragická smrt tří českých vojáků v Afghánistánu. Podle webu Lidovky.cz přišli do klubu Apollo vojáci, kteří se vrátili z mise, aby zapili památku zesnulých kamarádů. Jeden z hostů údajně pronesl nevhodnou poznámku na padlou trojici, zároveň prý vojáky nazval žoldáky a vyzval je k návratu do Afghánistánu. Následně se rozpoutala rvačka, ve které jeden z vojáků napadl i přivolaného policistu. Vojákovi za napadení hrozí až 12 let vězení.