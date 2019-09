Začalo to již v době, kdy byla Gypsy Rose kojenec. Její matka Dee Dee byla přesvědčena, že dívka trpí spánkovou apnoí. Vyšetření v nemocnici její obavy nepotvrdila. Žena se však nevzdávala a pro změnu začala tvrdit, že se u holčičky rozvinulo vzácné chromozomální onemocnění. Skutečné peklo ale nastalo, když bylo Gypsy osm.

Tehdy spadla z motocyklu svého dědečka. Matka ji ihned odvezla do nemocnice, kde jí bylo řečeno, že si dcera udělala pouze malou odřeninu. Ovšem Dee Dee byla přesvědčena, že její dcera bude potřebovat několik operací. Než se tak stane, rozhodla, že bude pro jistotu Gypsy jezdit na invalidním vozíku, aby se její zranění nezhoršovalo.

Někdy v této době zřejmě také přestala Gypsy navštěvovat školu, kde by se mohlo přijít na to, že je zcela v pořádku. „Myslela jsem, že jsem od pasu dolů paralyzovaná,“ řekla Gypsy v době, když už si odpykávala svůj trest ve vězení.

Otec

Otec malé Gypsy, Rod Blanchard, se s Dee Dee rozvedl ještě před dívčiným narozením. Ženil se už jako sedmnáctiletý a rozvod odůvodnil tím, že byl ještě mladý a svatbu si dostatečně nepromyslel. O svou dceru se však nikdy nepřestal zajímat, platil pravidelně alimenty, které později čítaly 1200 dolarů měsíčně (cca 28 tisíc korun).

Nad tím, proč jeho zdravá a dobře vyvinutá dcerka musí dle své matky jezdit na vozíku, spát připojená na monitor kontrolující činnost srdce a další, bohužel dostatečně nepřemýšlel.

Choroby

Zato babička Emmy Lois, matka Dee Dee, pochybnosti měla. Právě proto se Dee Dee rozhodla z domu rodičů odstěhovat do nového bytu, kde si v klidu mohla vymýšlet další a další choroby.

Postupně diagnostikovala své dceři kromě chromozomální poruchy a svalové dystrofie také problémy se sluchem a zrakem. Navíc tvrdila, že Gypsy Rose začala trpět záchvaty.

„Také říkala, že mám rakovinu. Holila mi vlasy a tvrdila: Stejně by vypadaly, tak to pojďme udělat tak, aby to bylo upravené a pěkné. Říkala, že nemůžu jíst a že potřebuju hadičku, takže mě krmila tekutinou nalévanou do sondy PEG na břiše a stejně tak mi dávala léky,“ popsala Gypsy Rose v pořadu televizní stanice Investigation Discovery.

Příspěvky

Přestože testy neprokázaly žádné známky nemoci, o které Dee Dee tvrdila, že ji její dcera měla, předepsali jí doktoři léky proti záchvatům a generické léky proti bolesti. Navíc jí byly státem vypláceny příspěvky, a to přesto, že neexistovaly lékařské zprávy o vážném stavu dívky.

Gypsy měla na veřejnosti budit dojem někoho, kdo mentálně ustrnul v sedmi letech, proto jí matka na vyšetření u lékaře dávala do ruky plyšáka nebo panenku, několikrát zfalšovala rodný list, posouvala datum narození. Tvrdila také, že lékařské záznamy zmizely během živelné pohromy následující po hurikánu Katrina, který v roce 2005 postihl Slidell.

A protože byl domek Dee Dee a Gypsy v troskách, odstěhovaly se do ženina rodného Missouri. Zde jim dokonce nezisková organizace Habitat for Humanity nechala postavit dům ve Springfieldu.

Násilník

Otec na svou dceru nikdy nezapomněl, krom alimentů se chtěl s Gypsy často vídat, ale Dee Dee vždy vymyslela něco, co setkání znemožnilo. A sousedům nalhala, že je její bývalý manžel na drogách a alkoholu závislý násilník, který na dceru neposlal nikdy ani cent.

V letech 2005 až 2014 vyvezla Dee Dee svou dceru více než stokrát na vyšetření do nemocnice, o návštěvách specialistů a pohotovosti není třeba ani mluvit. Gypsy absolvovala mimo jiné operaci střev, očí, slinných žláz.

Jak je možné, že lékaři nic nepoznali? Protože léky, který dívka brala, jí vyvolávaly symptomy nemocí, na něž byla léčena. Navíc se specialisté věnovali vždy jen tomu, na co byli zaměřeni, ale nad celkem se nikdo nepozastavil.

Podezření pojal až dětský neurolog Bernardo Flasterstein v roce 2007 po několika vyšetřeních, na kterýchu něj Gypsy byla. Nechápal, jak je možné, že dívčiny nohy byly obaleny funkční svalovinou, místo aby ochably, jak tomu u lidí na vozíku bývá.

Objednal proto krevní testy a magnetickou rezonanci, kde zjistil, že je dívka zdravá. Vyžádal si dokumentaci, která měla hurikán přežít, a zjistil velké nesrovnalosti. Starší výsledky biopsie svalu neukázaly důvod, proč by Gypsy nemohla chodit. Bohužel se Dee Dee k poznámkám lékaře dostala a ihned ho přestala s dcerou navštěvovat.

Kdyby se tehdy Flasterstein obrátil na sociální služby, mohlo být všechno jinak. Byl však svými kolegy varován, aby s Blanchardovými zacházel velmi jemně, a obával se, že by mu stejně nikdo nevěřil.

A proč něco neřekla tehdy už dospělá Gypsy Rose? „Když mi matka zmáčkla ruku, věděla jsem, že mám zmlknout,“ prozradila v dokumentu. A je pravda, že na všech archivních záběrech neustále Dee Dee svou dceru objímá nebo drží za ruku, aby si nad ní zajistila kontrolu. Doma pak za prohřešky jako prořeknutí nebo nepředstírání příznaků dostala dcera trest v podobě mlácení ramínkem na šaty nebo rukou.

Přítel

Zlom nastal, když Gypsy začala tajně chodit na internet, kde navštěvovala chatovací místnosti. V roce 2012 se tam seznámila s třiadvacetiletým Nicholasem Godejohnem, který měl za sebou kriminální minulost i záznamy u psychiatra. Dee Dee něco vytušila, a tak začala dceru přivazovat k posteli nebo jí hrozila kladivem. I tak se ale po pár měsících páru podařilo potkat se naživo a mít spolu pohlavní styk.

Právě tehdy začali plánovat, jak se tyranizující matky zbavit. Jako jediné východisko viděli vraždu. A k té v červnu 2015 i došlo. Tehdy v noci si šla Dee Dee lehnout, Gypsy Nicka pustila do domu a podala mu lepicí pásku, rukavice a nůž. Zatímco ona čekala ve vedlejší místnosti, mladík šel do ložnice a Dee Dee ve spánku ubodal k smrti. Poté se dvojice pomilovala a odjela taxíkem do hotelu vstříc novému životu.

Když sousedé našli tělo mrtvé ženy a zjistili, že Gypsy v domě není, zprvu se strachovali, že ji někdo unesl. Nakonec ale vyplavala napovrch skandální pravda o celém životě dvou žen a následné tragické dohře.

Rozsudek

„Byla jsem příliš mladá na to, abych chápala, co se děje. Ke své matce jsem vzhlížela a věřila, že pro mě dělá to nejlepší. Neměla jsem žádné pochybnosti. Když se teď dívám zpátky, pociťuji smutek, protože jsem nemohla dělat věci jako normální člověk,“ vzpomíná dnes sedmadvacetiletá Gypsy Rose.

Ta si nyní odpykává trest odnětí svobody na deset let za podíl na vraždě. Nicholas Godejohn na finální rozsudek stále čeká. „Nemohla jsem nikam chodit, nemohla jsem jíst, nemohla jsem mít kamarády, nemohla jsem si hrát venku, nemohla jsem dělat nic. Tady ve vězení si připadám svobodnější než doma se svou matkou.Teď už konečně můžu… prostě žít jako obyčejná žena,“ tvrdí Gypsy.

Syndrom

Dee Dee Blanchardové psychiatři posmrtně diagnostikovali specifickou formu Münchhausenova syndromu, při kterém si pacient vymýšlí různá onemocnění, neustále se nechává vyšetřovat a hospitalizovat, přičemž mu jde o jediné, získat si pozornost. U Münchhausenova syndromu by proxy (v zastoupení) pacient přenáší zmíněné příznaky na jinou, na něm závislou osobu. V naprosté většině se jedná o případy, kdy matka zneužívá své dítě. Naštěstí není syndrom příliš rozšířený, uvádí se cca 0,4 případu na 100 tisíc dětí mladších16 let. Nutno ale říci, že na spoustu takových se nikdy nepřijde.

Münchhausenovu syndromu se říká také syndrom Barona Prášila a jeho podstatou je předstírání somatických či psychických obtíží. Nejčastěji se interpretuje jako jednání s cílem získat roli nemocného a kontakt se zdravotnickým personálem. Münchhausenův syndrom by proxy je variantou v pediatrii, kdy pečující osoba (nejčastěji matka) předstírá, zesiluje nebo navozuje obtíže u dítěte, pro které pak vyhledá lékařskou pomoc a dožaduje se diagnostického a terapeutického zákroku.