Turistku v Beskydech bodl do hlavy sršeň! Boj o život v nepřístupném terénu

„Podle našich informací během výletu s kamarádkou turistky narazily v lese na hnízdo sršňů. I přesto, že je nijak neprovokovaly, jeden ze sršňů vlétl ženě do vlasů a bodl. Paní je ale alergička a ve velice krátké době se dostavil anafylaktický šok,“ popsal okolnosti nehody Marcel Svoboda, zasahující člen Horské služby Beskydy. Na místo vyjela i záchranka.

Zatímco záchranáři HS vyjeli ihned s potřebným vybavením ze stanice Javorový, na místo mířil i sanitní vůz Zdravotnické záchranné služby s lékařem. „Sanitka ale neměla šanci se víc k pacientce vzhledem k terénu přiblížit. Setkal jsem se s nimi na místě, kam mohli ještě dojet, a naložil lékaře na naší terénní čtyřkolku. I tu jsme ale nakonec museli opustit a k čekajícím ženám dojít špatně přístupnými místy pěšky,“ informoval Marcel Svoboda.

Bodnutá žena si vzala ještě před příjezdem lék proti alergii.. „I přesto ale byla v silném šoku a stále trvalo nebezpečí ohrožení života. Lékař jí proto stabilizoval a poté jsme paní šetrně přenesli k sanitnímu vozu a předali posádce,“ řekl Svoboda. Sanitka turistku odvezla k dalšímu ošetření do nemocnice.

„V průběhu letní sezóny, a září do ní ještě počítáme, se stává poměrně často, že v horách zasahujeme i u případů anafylaktického šoku po bodnutí hmyzem. Je to dáno především tím, že máme z našich stanic kratší dojezdový čas, než ostatní záchranářské složky,“ doplnil Radan Jaškovský, pověřený náčelník Horské služby Beskydy. Doplnil, že Horská služba je vybavena i na výjezdy do lokalit v těžko přístupném terénu, kam se zdravotníci se svou výbavou nedostanou.