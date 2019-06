K Česku se blíží zabiják z Asie: Agresivní sršně už jsou za humny!

Směrem k České republice se blíží extrémně agresivní druh sršně z Asie. Tento nepůvodní druh byl v minulých letech opakovaně viděn v Německu a podle některých odborníků by dnes mohl být už v Bavorsku! Při takové rychlosti šíření je v podstatě jen otázkou času, než se sršeň asijská objeví u nás.

Sršeň asijská je mimořádně agresivní invazní druh. V roce 2004 jednu její královnu do Francie zavezla čínská obchodní loď a sršeň se od té doby šíří Evropou jako mor. Rychlost postupu z prvních let (100 kilometrů za rok) se podle všeho zpomalila, přesto však reálně hrozí, že se v horizontu několika let agresivní sršeň objeví i v České republice.

„Druh se stále šíří na východ a na sever. Předpokládám, že v současné době bude již v Bavorsku. Odhaduji tak 150 až 200 kilometrů od našich hranic, možná i blíže,“ řekl pro Blesk.cz Jakub Straka z Entomologického oddělení Katedry zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Vesničku děsí invaze medvědů. Hledají jídlo, lidé nemohou z domů

Sršeň asijská je podle odborníků mnohem agresivnější než sršeň obecná. Je sice menší, ale o to nepříjemnější. Zatímco naše sršeň na člověka zaútočí jen v bezprostředním ohrožení, asijská sršeň nemá k napadení člověka nikdy daleko.

Vyprovokovat ji dokáže i pouhá přítomnost lidí nedaleko hnízda, svou oběť navíc pronásleduje tak dlouho, dokud jí nedá žihadlo. Sršeň asijská je ale kromě člověka extrémně nebezpečná i pro včely.

„Je to dravec a včelstva drsně napadá. Trpí tím především včelaři ve Francii,“ sdělil Blesku Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Francouzi podle něj šíření asijské sršně nezachytili včas, neřešili ho a nyní s ním mají velký problém.

V Česku se objevil nebezpečný oční červ: Přenáší ho octomilky!

Tento invazní druh je výrazné nebezpečí i pro české včelaře, sršni asijské ale prý čelit lze. Není to však jednoduché. „Když se budou hnízda odstraňovat a vytvoří se jednotná strategie, tak se proti sršni asijské bránit docela dá. Může pomoct i pořádná chladná zima,“ vysvětlil Tomáš Görner s tím, že asijské sršni se daří především na teplém jihu Francie.

Čeští včelaři si blížící se nebezpečí uvědomují, situaci ale zatím nijak neřeší. „Neplánujeme žádné kroky, ani nevíme, jaké by měly být. Preventivní opatření si představit nedovedu, situaci nemonitorujeme. Až se tu sršeň asijská objeví, tak se tu objeví,“ řekla Blesku předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová.

Tohle vám roztrhne srdce: Hasič se loučí se svým věrným pátracím psem

„Protože jde o nepůvodní invazivní druh, má jeho sledování a případnou likvidaci v kompetenci Ministerstvo životního prostředí. V zájmu našich včel bychom se samozřejmě mohli zapojit do projektů, jak invazi čelit,“ doplnila.

Zatím nejbližší hlášení sršně asijské opakovaně přišlo minulý rok ze západu Německa. Asijský příbuzný naší sršně se v Česku v nejbližších letech podle Tomáše Görnera neukáže. „Myslím, že je to horizont pěti, deseti let a bůhví jestli vůbec. Záleží, jak se bude šířit přes Německo,“ odhadl Tomáš Görner.

„Pokud někdo tuto sršeň uvidí, měl by to ideálně nahlásit nám, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Stačí napsat mail nebo zavolat. Kontakt je na stránce www.ochranaprirody.cz. Nejlepší, co se může udělat, je včasný zásah,“ prohlásil.

Sedmiletý chlapec prý téměř ubil psa tyčí: Zvíře bojuje o život na veterině

Podle Görnera nemusí přítomnost asijské sršně znamenat nic fatálního. Musí se ale postupovat rychle a koordinovaně. Lidé by hlavně měli zachovat klid a likvidaci invazního druhu nechat na odbornících. „Bojím se, že jak se tady objeví ta druhá sršeň, tak lidi budou likvidovat jakákoliv sršní hnízda,“ uzavřel.

Sršeň asijská se dostala do Evropy v roce 2004 na čínské nákladní lodi v kontejneru s bonsajemi. Po kontinentu se začala šířit z Francie rychlostí zhruba 100 kilometrů za rok, ale poslední dobou rychlost šíření zpomaluje. Sršně byly zpozorovány ve Španělsku, Portugalsku, Itálii i Belgii.

Sršeň asijská je o něco menší než sršeň obecná a pro člověka nepředstavuje větší nebezpečí. Agresivně však napadá včely medonosné, které se proti ní nedokážou nijak bránit.