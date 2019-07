Dramatická záchrana v Krkonoších: Turista zkolaboval a vážně si poranil hlavu

Horská služba a letečtí záchranáři v úterý odpoledne v Obřím dole v Krkonoších zasahovali u českého turisty, který zkolaboval a poranil si hlavu. Vrtulník přepravil muže v podvěsu nejprve ke Slezské boudě, kde jej záchranáři přeložili na palubu. Poté mohl být přepraven do nemocnice k dalšímu ošetření.

Osmapadesátiletý turista zkolaboval na stezce v horní části Obřího dolu v obtížně přístupném úseku na úbočí Sněžky mezi trkačem a Slezským domem. Pomoc přivolali pomocí aplikace Záchranka turisté, kteří byli svědky události.

"Kolaps souvisel s úrazovým stavem. Cestou na Sněžku upadl a bylo podezření na poruchu vědomí. Navíc to bylo v nepřístupném terénu. Takové případy se řeší vždy za pomocí letecké záchranné služby," řekl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Ivo Novák.

V době zásahu leteckých záchranářů a horské služby byl muž mimo ohrožení života. "Vrtulník ho přepravil na heliport do Trutnova k sanitce, pozemní posádka ho pak převezla do nemocnice," řekl Novák. Co nejblíže ke zraněnému před tím dojel terénním autem jeden ze členů horské služby, dál musel s veškerým zdravotnickým vybavením asi půl kilometru pěšky, uvedl Tomáš Novák z horské služby.

Podle náčelníka Horské služby Krkonoše Pavla Jirsy by turisté v současných vedrech neměli podceňovat pitný režim a nosit s sebou na túry dostatek tekutin. "Zásah opět potvrdil připravenost obou záchranných složek a také jejich efektivně fungující spolupráci. Významným pomocníkem byla právě aplikace Záchranka. Dokázali jsme s její pomocí určit polohu pacienta s přesností pěti metrů," dodal Jirsa.

Modře značená turistická stezka Obřím dolem je mezi návštěvníky východních Krkonoš oblíbenou výstupovou trasou na Sněžku. Na nejvyšší českou horu se lze dostat z Pece také přes Růžovou horu nebo pohodlněji lanovkou. Delší trasa vede pak kolem Výrovky a Luční boudy.