Náročný den horské služby: Na Klínovci se zranil malý cyklista (12), na Ústecku se zřítil horolezec

V Tiských stěnách na Ústecku se sobotu dopoledne vážně zranil mladý horolezec. Nedaleko osady Ostrov spadl z výšky asi 15 metrů. Při pádu se mu zřejmě vytrhlo z pískovcové skály jištění. Byl v bezvědomí, měl poraněnou hlavu a pravděpodobně i další zranění, vrtulník ho přepravil do ústecké nemocnice. Horská služba asistovala i při záchraně teprve 12letého chlapce, který se zranil na horském kole na Klínovci.

Výzvu dostala horská služba kolem 10:30 přímo na vyhledávácí systém GINA. „Ihned jsme přesně věděli, kde k nehodě došlo, takže jsme tam byli s potřebnou technikou v krátkém čase,“ uvedl k záchranné akci Miroslav Güttner, náčelník Horské služby Krušné hory, který na místě zasahoval.

K nehodě zamířil i vrtulník záchranné služby z Ústí nad Labem. „Přímo u nás vysadil záchranáře i s lékařem. Společně jsme se snažili zraněnému obnovit životní funkce a nasadili mu krční límec a zafixovali jej do vakuové matrace,“ popsal zásah Güttner. Na místo dorazili i hasiči, aby pomohli s transportem zraněného ze skalního terénu. Společně pak dopravili zraněného mladíka k hotelu v Ostrově, kde už čekal vrtulník.

Skalní komplex Tiské stěny je součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Mezi horolezci je velmi oblíbený, k úrazům tam horská služba vyjíždí i několikrát do roka. Podle Güttnera by měli být horolezci opatrní a dbát všech zásad bezpečného lezení na pískovcových skalách. Zvlášť pečlivě by si měli kontrolovat, zda mají dobře ukotvené jistící prvky.

To ale nebyl pro Horskou službu jediný výjezd. V sobotu asistovali i při záchraně chlapce (12), který se těžce zranil při sjezdu na horském kole v Trialparku na Klínovci.

„Vzhledem k tomu jsme k nehodě vyrazili v terénním autě a na čtyřkolce, ale poslední úsek jsme absolvovali pěšky. Na místě jsme zjistili, že chlapec spadl tak nešťastně, že se závažně poranil v oblasti břicha. Ihned jsme jej proto stabilizovali a čekali na vrtulník LZS, který k nám letěl z Ústí nad Labem,“ popsal záchranu Jan Šimeček, zasahující člen Horské služby Krušné hory.

Vrtulník záchranáři naváděli světlicí. „Posádka k nám spustila záchranáře spolu s lékařem a poté posadila vrtulník na vrchol Klínovce. Lékař si hocha převzal a pak jsme ho šetrně převezli na svozném prostředku k autu a tím nahoru k naší stanici na Klínovci. Vrtulník pak zraněného transportoval k dalšímu ošetření do ústecké nemocnice,“ uvedl Jan Šimeček.