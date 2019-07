Holčička (9) se v lanovém centru málem uškrtila: Žebřík z lidských těl a oživování, popsala svědkyně

Začátek těchto prázdnin si bude asi hodně dlouho pamatovat holčička z Brněnska, která se při zdolávání lanové dráhy na Šumavě málem uškrtila. Nezapomenou na to určitě ani další návštěvníci, ze kterých se podle jedné ze svědkyň stali hrdinové. Na sociálních sítích popsala, jak z vlastních těl stavěli živý žebřík, aby dítě zachránili.

"Dovolená se nám změnila v peklo," tak otřesný zážitek komentovala paní Hana - známá rodiny, jejíž holčička se škrtila ve výšce několika metrů v lanovém centru v šumavské Modravě. Při zdolávání posledního úseku dráhy, tzv. tarzaního sjezdu, se devítileté dívence zasekla lanovka. "Dívka byla připnuta karabinami ke kovovému lanu, pustila se madla, došlo k napnutí lan a k sevření jejího krku,“ popsala policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Holčička (9) se škrtila v lanovém centru! Museli ji odříznout, ztratila vědomí

Holčička se začala škrtit a upadla do bezvědomí. Svědky bylo hned několik rodin s dětmi, dospělí ale neváhali a dokázali dívce rychle pomoci. "Naštěstí pohotoví rodiče ostatních návštěvníků včas zasáhli a stavěli pomocí vlastních těl provizorní lidský žebřík, aby mohli dívence, která upadala do bezvědomí, podepřít nohy," vypráví paní Zuzana na svém facebooku.

Co byl pro přítomné šok, bylo, že v areálu neměli žebřík - jeden z rodičů ale mezi stromy v lese jeden našel. "Žebřík byl v otřesném stavu, ale v té chvíli naštěstí splnil svou funkci. Opřel ho o muže podepírající holčičku a další muži jim pomáhali žebřík držet. Bylo jasné, že je nutné dívku odříznout, ale nůž nebyl v areálu - museli běžet do restaurace, kde jim byl nůž propůjčen (další dlouhé vteřiny, kdy holčička stále v bezvědomí visí na atrakci)," popsala drama Zuzana.

Když se dívenku podařilo odříznout, začali ji svědci na zemi oživovat. Po čtyřech minutách byla na místě záchranka a vrtulník, který dítě už při vědomí transportoval do nemocnice.

Policie celou věc šetří, provozovatel lanového centra ale vinu odmítá. „Ač už měla za sebou celou dráhu, neuposlechla pokynů a špatně se zacvakla,“ řekl Deníku Jiří Jeřábek, jednatel outdoorového centra Offpark.

Paní Zuzana ale tvrdí, že svádět vinu na devítiletou holčičku nelze. Proškolení na začátku centra podle ní za moc nestálo, holčička prý navíc doslovně uposlechla instrukce, které ale v případě tarzaní jízdy neplatily. "Bylo nám řečeno, že v průběhu překonávání překážek se máme připínat pouze na ocelová lana... Avšak osudná atrakce byla na principu lanovky, kde je potřeba připnout záchranná lana do karabiny - nikoli tedy na lano! Ano, možná to předešlé děti pochopily a cvakly se do karabiny, ale plně rozumím tomu, že 9 letá dívenka učinila tu chybu, že se připevnila na lano (ostatně poslechla pokyny)," tvrdí svědkyně s tím, že na místě byl v danou chvíli pouze jeden zaměstnanec, druhý si totiž zrovna odskočil na toaletu. Ani lanovka prý nebyla zrovna ve vynikajícím stavu - v půlce trasy se prý zasekávala.

Zuzana i rodinná známá Hana předně velice děkují za pomoc všem přítomným, kteří reagovali v kritickou chvíli rychle, a zachránili tak dítěti život.