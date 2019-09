Nechtěl se smířit s odchodem své přítelkyně. Chtěl vidět dvě její děti, na které si zvykl a požadoval, aby mu vrátila telefon, který od muže dostala darem. Vše vyústilo v agresivní útoky na konci prázdnin na náměstí v Jevíčku.

Šestadvacetiletý muž se snažil ženě strhnout kabelku a u toho do ní strkal. Všeho si všiml kolemjdoucí muž o francouzské holi. Tomu nebyla situace lhostejná a rozhodl se řádně zasáhnout a nebohou ženu ochránit.

Video Senior hrdina: Útočníka na náměstí v Jevíčku zbil holí, uchránil tak mladou ženu - Policie ČR

Svou holí muže nejdříve několikrát uhodil do zad, s agresorem to nic neudělalo. Otočil se a chtěl seniorovi hůl sebrat. Jenže to mu nevyšlo, a schytal tak několik dalších ran kolem hlavy. Nakonec z místa radši odešel.

Policisté násilníka v současné době trestně stíhají za přečin výtržnictví a zločin loupeže. Škoda na kabelce a zničeném telefonu je „pouze“ 1 500 korun, i tak v případě prokázání viny před soudem může za mřížemi strávit až deset let.