Brutální útok na místostarostu ze Zlínska: Padlo nejméně 20 ran pěstí!

Místostarosta obce Podkopná Lhota ve Zlínském kraji zrovna uklízel sníh, když se k němu dle jeho slov zezadu přiblížil neznámý muž a začal jej agresivně bít. Napadený později tvrdil, že dostal nejméně dvacet ran pěstí a také kopanců. Zůstal potom ležet bezvládně na zemi. „Byl celý od krve. Sbíral se ze země a byl dost potlučený,“ sdělil místní chatař FTV Prima. „Měl celou pusu od krve a roztržené obočí. Myslím, že také zlomený nos.“

Po převozu do nemocnice provedli lékaři místostarostovi vyšetření, které naštěstí neprokázalo žádná vážná zranění. V současné době se již zraněný zotavuje doma. Jeho matka reportérům prozradila, že je na tom její syn psychicky velmi špatně. „Bolí ho hlava a žebra. Nemůže se pořádně nadechnout a pořád jenom leží,“ popsala Primě nešťastná matka.

„Ten den byl pobodán starosta Gdaňsku v Polsku. A teď se budou i tady v Česku napadat zastupitelé? Vždyť to přece není možné!“ uvedl k případu starosta Podkopné Lhoty Libor Baďura.

Otázkou nadále zůstává, kdo na místostarostu zaútočil. Sám tvrdí, že útočníka poznal, a jeho jméno dokonce už oznámil policii. Podle jeho slov jde o syna jednoho významného obyvatele obce. Naneštěstí však neexistují žádní svědci útoku. TV Prima s údajným pachatelem mluvila. Ten prý odpřísáhl, že s útokem nemá vůbec nic společného. Jeho jméno zatím tak zůstává nezveřejněno.

Policie nadále pokračuje ve výslechu svědků a čeká na výsledky z lékařské zprávy o zraněních, které napadený místostarosta utrpěl. Na základě toho se teprve bude řešit, zda někoho obviní. „Je to katastrofa, co se tu děje! Můj syn se snaží pro obec udělat maximum a takto se mu za to odvděčí,“ uzavřela s pláčem místostarostova matka.