Lev

Závěr týdne patří těm nejlepším a vy se mezi ně skutečně řadíte. Na poslední chvíli se vám podaří oslnit šéfa. Můžete jen doufat, že si to bude do pondělí pamatovat. Jen si dávejte pozor, ať se nad nikoho nepovyšujete. Mohlo by se to obrátit proti vám.