Překvapení pro pašeračku Terezu (23): Před středečním soudem ji čekala vydatná vzpruha!

Odvolací soud v pákistánském Láhauru začne ve středu projednávat případ pašování heroinu, za které Češka Tereza Hlůšková (23) nepravomocně dostala bezmála téměř devět let vězení. Ještě před prvním soudním stáním však čekal na Terezu další nevšední zážitek.

Pákistánští celníci 10. ledna 2018 na letišti v Láhauru zadrželi českou občanku Terezu Hlůškovou s téměř devíti kilogramy heroinu v kufru. Po více než roce stráveném ve vazební věznici soudce ženu poslal na osm let a osm měsíců do vězení. Zdrcená Tereza se proti rozsudku odvolala, případ si tak převzal nadřízený soud, který se jím začne zabývat už tuto středu. Po měsících čekání má konečně být jasněji, pokud jde o to, jaký osud mladou ženu čeká.

Nervózní čekání na klíčový soud se Tereze alespoň trochu snaží zpříjemnit dozorci, kteří na Češku ve vězení dohlíží. Pákistánci si velmi potrpí na slavení státních svátků a jiných významných dnů, a veselí se tak nevyhýbá ani věznicím. Dozorkyně se pokaždé postarají o to, aby se jejich „svěřenkyně“ zapojily do oslav.

Tentokrát čekal Terezu sváteční pokrm. „Servíroval se speciální oběd, slavné pákistánské birjání,“ sdělil Blesku novinář Aršád Alí. Birjání je tradiční kořeněný pokrm. Jeho základní surovinou je rýže, podává se s masem, ale je možná také vegetariánská varianta.

Blonďatá vězeňkyně se kromě dobrého jídla také dozvěděla, co tak významného se v Pákistánu vlastně událo, že to stojí ta takovou hostinu. V pátek se po celé zemi sešly davy lidí k demonstracím na podporu obyvatel Kašmíru, o který vede Pákistán dlouholetý spor s Indií. Touto formou chtěli vyjádřit obyvatelům této oblasti solidaritu. „Dozorkyně jí vysvětlily, o co šlo. Tereza se najedla a poděkovala jim,“ uzavřel Aršád s tím, že Kašmír je zvlášť v poslední době pro Pákistánce obzvlášť citlivé téma.